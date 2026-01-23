Balıkesir'de Tıp Öğrencilerinden Alçılı Staj Hatırası

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.Sınıf öğrencileri, Ortopedi stajında birbirlerinin kol ve bacaklarına alçı yapıp, alçılı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:39
Ortopedi stajında uygulamalı eğitim ve hatıra fotoğrafı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.Sınıf öğrencileri, ortopedi stajı sırasında birbirlerinin kol ve bacaklarına alçı uyguladı.

Uygulamadan çıkan 25 öğrenci, alçılı kol ve bacaklarıyla fakültenin koridorunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uygulama, Ortopedi servisinde Doç. Dr. Aziz Atik gözetiminde gerçekleştirildi.

Mert Şengün staj sürecini şöyle özetledi: "Fakültede stajımıza devam ediyoruz. Şu anda staj için ortopedi servisindeyiz. Bugün de hocamız Doç. Dr. Aziz Atik’in öncülüğünde alçı uygulaması yaptık. Alçılı kol ve bacaklarımızla da hatıra fotoğrafı çektirdik."

