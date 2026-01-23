Kastamonu Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Açıldı

Kastamonu Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi faaliyete geçti
Geleceğin teknolojileri için yeni fikir ve projelerin desteklenmesi amaçlanan beklenen Milli Teknoloji Atölyesi, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kullanıma açıldı. Atölye, öğrencilerin ve genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor.
Amaç ve olanaklar
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda kurulan atölyede, katılımcılar eğitim, araştırma-geliştirme, teknik ve mesleki uygulama süreçlerinde projeler üretebilecek. Oluşturulan altyapı sayesinde yenilikçi düşünme becerileri gelişecek, proje tabanlı çalışmalara katılım sağlanacak ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurulabilecek.
Öğrenci ve proje odaklı eğitim
Atölyede eğitim alan öğrenciler, disiplinlerarası projelerde görev alarak ekip çalışması deneyimi edinecek. Uygulamalı eğitimler, prototip geliştirme çalışmaları ve ortak proje süreçleri; öğrencilerin teknik donanımının yanı sıra liderlik ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesine katkı sunacak.
Katkı ve beklentiler
Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi, yerli ve millî sanayiye katkı sağlamanın yanı sıra gençlerin yenilikçi projeler aracılığıyla potansiyellerini ortaya koymalarına zemin hazırlayacak. Bu yapı, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunarak Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişimine destek olmayı hedefliyor.
Rektörün açıklaması
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Teknoloji Atölyesi’nin üniversitenin eğitim ve araştırma vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, yapının öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla buluşturabilecekleri nitelikli bir çalışma ortamı sunduğunu belirtti. Atölyenin öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım süreçlerine doğrudan dâhil olmalarına imkân tanıdığını ve proje kültürünün üniversite yaşamının doğal bir parçası hâline gelmesini önemsediklerini kaydetti.
Kayıt ve kullanım
Öğrencilerin atölye kullanımını planlayabilmeleri için işlemler çevrim içi randevu formu üzerinden yürütülecek.
