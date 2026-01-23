Kastamonu Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Açıldı

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin proje ve girişimlerini destekleyecek Milli Teknoloji Atölyesi açıldı; eğitim, prototip ve AR-GE imkânları sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:31
Kastamonu Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi faaliyete geçti

Geleceğin teknolojileri için yeni fikir ve projelerin desteklenmesi amaçlanan beklenen Milli Teknoloji Atölyesi, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kullanıma açıldı. Atölye, öğrencilerin ve genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor.

Amaç ve olanaklar

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda kurulan atölyede, katılımcılar eğitim, araştırma-geliştirme, teknik ve mesleki uygulama süreçlerinde projeler üretebilecek. Oluşturulan altyapı sayesinde yenilikçi düşünme becerileri gelişecek, proje tabanlı çalışmalara katılım sağlanacak ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurulabilecek.

Öğrenci ve proje odaklı eğitim

Atölyede eğitim alan öğrenciler, disiplinlerarası projelerde görev alarak ekip çalışması deneyimi edinecek. Uygulamalı eğitimler, prototip geliştirme çalışmaları ve ortak proje süreçleri; öğrencilerin teknik donanımının yanı sıra liderlik ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesine katkı sunacak.

Katkı ve beklentiler

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi, yerli ve millî sanayiye katkı sağlamanın yanı sıra gençlerin yenilikçi projeler aracılığıyla potansiyellerini ortaya koymalarına zemin hazırlayacak. Bu yapı, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunarak Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişimine destek olmayı hedefliyor.

Rektörün açıklaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Teknoloji Atölyesi’nin üniversitenin eğitim ve araştırma vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, yapının öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla buluşturabilecekleri nitelikli bir çalışma ortamı sunduğunu belirtti. Atölyenin öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım süreçlerine doğrudan dâhil olmalarına imkân tanıdığını ve proje kültürünün üniversite yaşamının doğal bir parçası hâline gelmesini önemsediklerini kaydetti.

Kayıt ve kullanım

Öğrencilerin atölye kullanımını planlayabilmeleri için işlemler çevrim içi randevu formu üzerinden yürütülecek.

