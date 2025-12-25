BUÜ'den Çığır Açan Adım: Türkiye'nin İlk Agrivoltaik Araştırma Serası 2,5 Milyon TL Destekle Kuruldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, yenilenebilir enerji ile tarımı bir araya getiren önemli bir projeyi hayata geçirdi. "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" başlıklı proje, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, 1071 Programı tarafından 2,5 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Proje ve ekip

Projenin Türkiye Koordinatörlüğünü BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak yürütüyor. Projenin yürütücülüğünü Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran üstlenirken, proje ekibinde Ziraat Yüksek Mühendisi Ülkü Tekkeşın ve Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın yer alıyor.

Seranın özellikleri ve amaç

Proje kapsamında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde, agrivoltaik panellerle desteklenen bir araştırma serası kuruldu. Seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya’nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye’de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk sera olduğu belirtildi.

Proje sorumlusu Prof. Dr. Nuray Akbudak çalışmaya dair şu bilgileri paylaştı: "Seranın içine entegre edilen hareketli güneş panelleri sayesinde, seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını hedefliyoruz. Panellerin oluşturduğu kısmi gölgelemeyi tolere ederek üretimin devam etmesini sağlayan, özel nitelikli ve patentli agrivoltaik sistemlerin, gelecekte seracılık sektörüne önemli bir ekonomik avantaj sağlamasını bekliyoruz. Güneşten güç alan seraların, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenerek tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir çözüm sunacağını öngörüyoruz".

Tanıtım günü ve paydaş katılımı

Kurulan seranın tanıtım günü etkinliği, BUÜ ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve öğretim üyeleri hazır bulundu. Tanıtımda seranın teknik altyapısı ile proje hedefleri katılımcılara aktarıldı.

BUÜ'nün agrivoltaik uygulamaları, tarımda verimlilik ve sürdürülebilir enerji kullanımını bir araya getirerek sektöre yeni bir model sunmayı hedefliyor.

