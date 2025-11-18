BUÜ ile Coşkunöz Eğitim Vakfı Protokolü Yenilendi: Öğrenci Odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği Güçleniyor

BUÜ ile Coşkunöz Eğitim Vakfı protokolü yenilendi: Öğrenci odaklı işbirliği güçleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla daha önce imzalanan protokolü yeniledi. Yenilenen anlaşma ile öğrencilerin pratik eğitiminin daha fazla desteklenmesi ve ortak Ar-Ge projelerinin sayısının artırılması hedefleniyor.

İmza töreni

Rektörlük D Salonunda düzenlenen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Eklemeli İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kaya, Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, Eklemeli İmalat Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Safa Yılmaz ve vakıf temsilcileri katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitelerin görevini yalnızca Ar-Ge yapmakla sınırlamayıp kaliteli eğitimle iyi öğrenci yetiştirmek olarak tanımladı. Kırıştıoğlu, araştırmaya odaklanmanın eğitim kalitesini geri plana atmaması gerektiğini, projelerin ürüne dönüşmesinin ve kaliteli eğitimin Ar-Ge ile eş zamanlı ilerlemesinin önemini vurguladı. Ayrıca protokolün lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, Coşkunöz’ün eğitim odaklı yaklaşımını takdir etti ve iş birliğinin uzun soluklu olmasını diledi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, vakfın temel amacının dünyadaki en iyi eğitim müfredatını Türk gençleriyle buluşturmak olduğunu söyledi. Tınmazsoy, Batarya Teknolojileri, Eklemeli İmalat ve AR/VR gibi alanlarda İskandinav ve Avrupa üniversiteleriyle uluslararası projeler yürüttüklerini aktardı. Vakfın eğitim faaliyetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu, mavi yaka eğitimleri dahil tüm harçlık ve bursları karşıladıklarını belirterek BUÜ’ye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, mevcut iş birliğinin öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu ve fakülte olarak Ar-Ge iş birliğini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Akpınar, firmalardan gelen talepleri öğretim üyelerine dağıtarak konu bazlı ilerlemeye gayret ettiklerini ve Avrupa örneklerinden hareketle Türkiye’nin de üniversite-firma ortaklığı modeliyle büyümesi gerektiğini vurguladı.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Kaya, Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın güçlü altyapısının öğrencilerin pratik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacağını belirtti. Kaya, süresi dolan önceki protokolün yenilendiğini ve işbirliğinin kesintiye uğramaması adına otomatik devam etme maddesi eklediklerine dikkat çekti.

Protokolün imzalanması

Konuşmaların ardından yenilenen işbirliği protokolü yetkililer tarafından imzalandı. Anlaşma, hem eğitim hem de Ar-Ge odaklı ortak çalışmaları derinleştirerek öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI (CEV), ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK HEDEFİYLE DAHA ÖNCE İMZALADIKLARI PROTOKOLÜ YENİLEDİ. YENİ İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERİN PRATİK EĞİTİMİNİN DAHA FAZLA DESTEKLENMESİ VE ORTAK AR-GE PROJELERİNİN SAYISININ ARTIRILMASINI HEDEFLENİYOR.