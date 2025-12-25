Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri Başladı

Çameli’de ilk kez düzenlenen Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri, düzenlenen açılış programıyla kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış ve katılımcılar

Açılış töreni Çameli Hayri Dev Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Stantlar ve ziyaret

Açılışın ardından yazarların eserlerinin sergilendiği stantlar gezildi. Kitaplar, özellikle öğrenciler ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İki gün boyunca devam edecek olan Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri, 26 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

