DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri Başladı

Çameli’de ilk kez düzenlenen 1. Kitap Günleri, Çameli Hayri Dev Düğün Salonu'nda açıldı; protokol katılımıyla kurdele kesildi. Etkinlik 26 Aralık Cuma 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:27
Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri Başladı

Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri Başladı

Çameli’de ilk kez düzenlenen Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri, düzenlenen açılış programıyla kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış ve katılımcılar

Açılış töreni Çameli Hayri Dev Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Stantlar ve ziyaret

Açılışın ardından yazarların eserlerinin sergilendiği stantlar gezildi. Kitaplar, özellikle öğrenciler ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İki gün boyunca devam edecek olan Çameli Belediyesi 1. Kitap Günleri, 26 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

ÇAMELİ’DE İLK KEZ DÜZENLENEN ÇAMELİ BELEDİYESİ 1. KİTAP GÜNLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA...

ÇAMELİ’DE İLK KEZ DÜZENLENEN ÇAMELİ BELEDİYESİ 1. KİTAP GÜNLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU.

ÇAMELİ’DE İLK KEZ DÜZENLENEN ÇAMELİ BELEDİYESİ 1. KİTAP GÜNLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Akça: Mesleki Eğitim, Ankara Modeli ile Üretimi ve Refahı Güçlendirir
2
Vezirköprü'de TÜBİTAK Söyleşisi: Doç. Dr. Polat Şendurur ile Dijital Oyun Tasarımı
3
Tokat’ta Kadınlara Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Tamamlandı
4
Türkiye-Kuzey Makedonya Eğitim İş Birliği Anlaşması İmzalandı
5
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
6
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
7
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması