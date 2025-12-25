OMÜ'de "2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi" gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının hazırladığı öğretim materyalleri, "2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi" kapsamında sergilendi.

Sergide sunulan çalışmalar

Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen sergide, öğretmen adaylarının fen öğretimini daha etkili ve kalıcı hâle getirmeyi amaçlayan özgün ve eğitsel materyalleri yer aldı. Farklı öğrenme alanlarına yönelik geliştirilen materyaller, akademik personel ve öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan çalışmalar, öğretmen adaylarının becerilerini ve pedagojik yaklaşımlarını yansıtması açısından dikkat çekti. Materyaller, deneysel uygulamalardan görsel ve işitsel araçlara kadar çeşitli formatlarda hazırlandı.

Danışmanlık ve eğitimsel katkı

Etkinliğin sorumlu danışmanlığını Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan üstlendi. Sergi, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmaların paylaşılması açısından önemli bir öğrenme ortamı sundu.

Katılımcılar, sergide sunulan materyallerin fen eğitiminde materyal kullanımının önemini vurguladığını ve öğretim süreçlerine pratik katkı sağladığını belirtti.

