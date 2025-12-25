DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

OMÜ'de 2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi

OMÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hazırladığı özgün materyaller '2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi'nde sergilendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:44
OMÜ'de 2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi

OMÜ'de "2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi" gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının hazırladığı öğretim materyalleri, "2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi" kapsamında sergilendi.

Sergide sunulan çalışmalar

Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen sergide, öğretmen adaylarının fen öğretimini daha etkili ve kalıcı hâle getirmeyi amaçlayan özgün ve eğitsel materyalleri yer aldı. Farklı öğrenme alanlarına yönelik geliştirilen materyaller, akademik personel ve öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan çalışmalar, öğretmen adaylarının becerilerini ve pedagojik yaklaşımlarını yansıtması açısından dikkat çekti. Materyaller, deneysel uygulamalardan görsel ve işitsel araçlara kadar çeşitli formatlarda hazırlandı.

Danışmanlık ve eğitimsel katkı

Etkinliğin sorumlu danışmanlığını Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan üstlendi. Sergi, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmaların paylaşılması açısından önemli bir öğrenme ortamı sundu.

Katılımcılar, sergide sunulan materyallerin fen eğitiminde materyal kullanımının önemini vurguladığını ve öğretim süreçlerine pratik katkı sağladığını belirtti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI ÖĞRETİM MATERYALLERİ, 2025-2026 GÜZ DÖNEMİ FEN MATERYAL SERGİSİ KAPSAMINDA SERGİLENDİ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ'de Dostluk Konseri: Türkiye ve Azerbaycan Ezgileri Sahnelendi
2
Kula'da Atatürk Kır Koşusu'nda Okullar Kıyasıya Yarıştı
3
Erzincan'da Uçurtma Şenliği: Polis ve 100 Öğrencinin Renkli Gökyüzü
4
Vali Aydoğdu: "Bilgi Her Yerden Öğrenilir, İrfan Rehberlikle Kazanılır" — Erzincan'da Eğitim Vurgusu
5
Sivas'ta 'baba okulu' semineri başladı
6
Sakarya'da Türk İşaret Dili Kursu Sertifikaları Verildi
7
SAÜ TÖMER Öğrencileri Sakarya'da Tarihi ve Doğal Mekanları Keşfetti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı