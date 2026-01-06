Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu

Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz ile minikler emniyette kitap okudu

Çatalpınar Atatürk Ortaokulu öğrencileri polislerle yan yana kitap okudu, teşkilatı yakından tanıdı

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yürütülen Birlikte Okuyoruz projesi kapsamında, Çatalpınar Atatürk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri Çatalpınar İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polis memurlarıyla bir araya geldi.

Öğrenciler, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde düzenlenen etkinlikte polis memurlarıyla yan yana oturarak kitap okudu. Etkinlik sırasında çocuklar emniyet amirliği binasını gezme fırsatı bulup polislik mesleğini yakından tanıdı.

Okuma saatinin ardından Çatalpınar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Merdin ve emniyet personeli, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı; teşkilatın görevleri, toplumsal sorumluluklar ve günlük çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret programında Çatalpınar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Merdin, Çatalpınar Atatürk Ortaokulu müdürüne bir Türk Bayrağı hediye etti.

Etkinliğe katılan Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, öğrencilerin deneyimini değerlendirirken, "Öğrencilerimiz burada sadece kitap okumadı; aynı zamanda güven duygusunu, ilgiyi ve samimiyeti hissetti. Kitapla büyüyen çocukların, güçlü bir toplumun en sağlam temeli olduğuna inanıyoruz. Bu sıcak karşılamadan dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje, öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi ve güven ortamında toplum kurumlarını tanımalarını sağlamayı hedefliyor.

