Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu

Çatalpınar'da 5’inci sınıf öğrencileri 'Birlikte Okuyoruz' kapsamında İlçe Emniyet Amirliği’nde polislerle kitap okudu, teşkilatı tanıdı ve bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:09
Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu

Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz ile minikler emniyette kitap okudu

Çatalpınar Atatürk Ortaokulu öğrencileri polislerle yan yana kitap okudu, teşkilatı yakından tanıdı

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yürütülen Birlikte Okuyoruz projesi kapsamında, Çatalpınar Atatürk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri Çatalpınar İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polis memurlarıyla bir araya geldi.

Öğrenciler, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde düzenlenen etkinlikte polis memurlarıyla yan yana oturarak kitap okudu. Etkinlik sırasında çocuklar emniyet amirliği binasını gezme fırsatı bulup polislik mesleğini yakından tanıdı.

Okuma saatinin ardından Çatalpınar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Merdin ve emniyet personeli, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı; teşkilatın görevleri, toplumsal sorumluluklar ve günlük çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret programında Çatalpınar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Merdin, Çatalpınar Atatürk Ortaokulu müdürüne bir Türk Bayrağı hediye etti.

Etkinliğe katılan Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, öğrencilerin deneyimini değerlendirirken, "Öğrencilerimiz burada sadece kitap okumadı; aynı zamanda güven duygusunu, ilgiyi ve samimiyeti hissetti. Kitapla büyüyen çocukların, güçlü bir toplumun en sağlam temeli olduğuna inanıyoruz. Bu sıcak karşılamadan dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje, öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi ve güven ortamında toplum kurumlarını tanımalarını sağlamayı hedefliyor.

ORDU’NUN ÇATALPINAR İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN "BİRLİKTE OKUYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLER...

ORDU’NUN ÇATALPINAR İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN "BİRLİKTE OKUYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLER KİTAPLARINI EMNİYET AMİRLİĞİNDE AÇTI.

ORDU’NUN ÇATALPINAR İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN "BİRLİKTE OKUYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLER...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Birincisi Siham Ali Hussein: Erzincan'dan Mogadişu'ya Ziraat Katılım'da Göreve Başladı
2
Vali Aydoğdu: Gençler "Aynı Hizadan Konuşulmak" İstiyor
3
Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü
4
Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu
5
Sarıgöl'de Eğitim Denetimi: Cezmi Yıldırak Çanakçı Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
6
Sığırtmaçlı İlkokulu'na iki akıllı tahta ile teknoloji hamlesi
7
KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları