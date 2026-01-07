Malatya Büyükşehir Belediyesi 100 Milyonluk 7 Tesisi Hizmete Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 100 milyon liralık 7 tesisi açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte hayata geçirdiği spor ve eğitim yatırımlarının açılışını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 100 milyon lira olan projeler, 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezini kapsıyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış töreni, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yapıldı. Törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Başkan Sami Er: Malatya'yı spor ve kütüphaneler şehri yapacağız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konuşmasında gençlerin ve çocukların geleceğine yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı. Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte güçlü bir dayanışma ve hızla ilerleyen projeler sayesinde yeniden ayağa kalkıldığını belirterek 2026 başlarından itibaren Malatya'nın tanınmayacak bir şehir haline geleceğini ifade etti.

Başkan Er, fiziki yatırımların yanı sıra sosyolojik ve psikolojik normalleşmeye de önem verdiklerini söyledi. 'Malatya bir kütüphaneler ve spor şehri olacak' anlayışıyla hareket eden belediyenin kent genelinde çok sayıda spor tesisi, kültür kompleksi, kütüphane ve gençlik merkezi inşa ettiğini belirtti.

Er, şu anda kentte 6 kapalı spor salonu, kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ile bir engelli yaşam merkezi bulunduğunu, Malatya'ya yaklaşık 2,5 milyar liralık spor yatırımı kazandırıldığını ve dört-beş büyük spor kompleksi ile yarı olimpik yüzme havuzları inşa edileceğini aktardı. Ayrıca 3 bin 200 metrekarelik bir alanın bölgenin en büyük kütüphanesine dönüştürüleceğini ve yeni kütüphanelerle kitap kafeler kurulacağını söyledi.

Vali Yavuz: Sporun iyileştirici gücünden istifade

Malatya Valisi Seddar Yavuz, çocukların ve gençlerin zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri alanlar oluşturmanın önemine dikkat çekti. Vali Yavuz, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden azami ölçüde faydalanmayı hedeflediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarını takdir etti ve projelere destek veren kurumlara teşekkür etti.

Bakan Tekin: Merkez ile yerel arasında uyum örneği

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında Malatya'da merkezi siyaset ile yerel siyasetin, merkezi bürokrasi ile yerel bürokrasinin uyum içinde çalıştığını vurguladı. Tekin, bu uyum sayesinde projelerin hızlı ilerlediğini, eylül ayında derslik sayısının 6 Şubat öncesine göre yüzde 25 artış göstereceğini öngördüğünü belirtti.

Bakan Tekin, Malatya'ya sık sık geldiğini ve her gelişinde kentin dönüşümünü gözlemlemekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Ayrıca öğretmenevi inşaatı ihalesinin tamamlandığını ve 200 yataklı öğretmenevimizin inşaatına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Tesislerin hizmete girişi

Konuşmaların ardından maliyeti 100 milyon lira olan 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan tesisler, kentin spor altyapısını güçlendirmeyi ve eğitim hizmetlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yetkililer, bu yatırımların deprem sonrası normalleşme sürecine katkı sağlayacağını ve çocuklarla gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesiyle toplumsal iyileşmenin hızlanacağını belirtti.

