50. Yıl Kütüphaneleri Malatya'da deprem bölgesinde açıldı

Malatya'da 50. Yıl Kütüphaneleri, Yusuf Tekin'in katıldığı törenle Suluköy'de açıldı; 36 okulda kütüphane ve eğitim yatırımları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:25
Malatya'da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla 50. Yıl Kütüphaneleri deprem bölgesi toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Tören, Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde yapıldı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış kapsamında kütüphanelerin gezilmesi ve kurdele kesimi ile program sonlandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın 50. yılı için planlanan faaliyetlerin 6 Şubat depremlerinin ardından tamamen deprem bölgesine yönelik çalışmalara dönüştüğünü söyledi. Erdoğan, "Deprem sonrası insani yardımların ardından, 50 okula 50 kütüphane kazandırmayı hedefledik. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın yönlendirmesiyle 36 okulda 50. Yıl Kütüphanelerini hayata geçirdik. Okul başına ortalama 2 bin 500 ila 3 bin kitap kazandırdık" dedi.

Erdoğan ayrıca kütüphanelerin öğrencilerin ders çalışabileceği ve kitap okuyabileceği şekilde tasarlandığını, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygun kitaplarla donatıldığını vurguladı ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimde tamamlayıcı rolüne dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de son yıllarda eğitim alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, derslik ve öğretmen sayısındaki artışa işaret etti: "2002 yılında 350 bin civarında olan derslik sayımız bugün 750 bine ulaştı. Sınıf mevcutları OECD ortalamasına indi. Okullarımızın tamamında etkileşimli tahta ve internet erişimi bulunuyor."

Tekin, deprem bölgesindeki yatırımlara değinerek, "Malatya’da deprem sonrası bin 149 yeni dersliği eğitim öğretime açtık. Devam eden yatırımlar tamamlandığında derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 25 artmış olacak" dedi ve eğitimde sivil toplum iş birliğinin önemini vurguladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, kütüphanelerin gezilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

