Kozan'da Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi Açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi kapılarını açtı. Sergi, Kozan Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Halk Eğitim Merkezi yanındaki belediyeye bağlı tesiste ziyaretçilere sunuluyor.

Ücretsiz olan serginin 11 Ocak Pazar gününe kadar ilçede ziyaretçilerini ağırlayacağı kaydedildi. Müzeyi gezen öğrenciler, tarih kitaplarında okudukları destanın kalıntılarını görmenin heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin İzlenimleri

İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten öğrencilerden Fatma Zehra Sürek, "Bizim için çok anlamlı oldu. Bazı eserlerde duygulandık. Özellikle sağlık kısmındaki o dönemin iğneleri ve hasta ilaçları çok dikkatimi çekti" dedi.

Bir diğer öğrenci Bulem Nur Yıldırım ise müzedeki en çarpıcı eserlerden birine dikkat çekerek, "Çok heyecanlıydım. Beni en çok etkileyen, havada birbirine çarpışmış mermiler oldu" ifadelerini kullandı.

Müze Sorumlusu Bilgileri

Çanakkale Gezici Müze Sorumlusu Ali Murat Kalegil ise, "Müzemiz 25 masa üzerinde, 73 çeşit ve toplamda bin 90 adet savaş malzemesinden oluşuyor. Hepsi o döneme ait, kültür varlığı statüsünde şehit ve gazilerimizin emanetleri. Amacımız bu tarihi gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak" diye konuştu.

Kalegil, Çanakkale Savaşları’nın Osmanlı’nın savaştığı 9 cepheden kazanılan tek cephe olduğunu ve başkent İstanbul’u kurtardığını hatırlatarak, 253 bin şehidin verildiği bu kara harekatı zaferinin 9 Ocak’ta 110. yıl dönümünün kutlanacağını belirtti.

