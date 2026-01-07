Memur-Sen'den Aile Eğitim Programı: Ali Yalçın'dan Sendikacı Kadınlara Övgü

Memur-Sen ve Bakanlık Ortaklığıyla "Aile Eğitim Programı" Düzenlendi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kadınların, sendikacı kadınlar olması konusundaki kendilerinin gösterdiği hareketi ve bereketi bizzat hissediyorum" dedi. Memur-Sen Kadın Komisyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Aile Eğitim Programı ile aile yapısının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve aile içi iletişimin desteklenmesi amaçlandı.

Program İçeriği ve Hedefleri

Gerçekleştirilen eğitim programında alanında uzman isimler tarafından aile, kadın, çocuk ve sosyal yapıya ilişkin çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara aile içi ilişkiler, değerler eğitimi ve sosyal destek mekanizmaları konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Program, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi açısından önem taşıyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sürdürülecek iş birliğinin süreceği belirtildi.

Ali Yalçın'ın Değerlendirmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aile rolünün toplumun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek konuştu: "Bugün çok farklı bir çalışmayla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar hep genelde dışa doğru bakarak konuştuk. Bugün içe doğru konuşulmuş olacak bir toplantı vesilesiyle ve kendimize yönelik bir takip süreciyle karşınızdayız. Ben bu çalışmayı çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Genelde işimiz dışarıya doğru konuşmak ve sorunları tartışmak, dışarıyı bu anlamda hizaya getirmeye yönelik gayret ortaya koymak ama bu kez farklı bir çalışmayla beraberiz. Bunu kadınlar komisyonumuzdan önce engelliler komisyonumuzla benzer bir çalışma yapmış ve binadaki çalışanlar olarak hizmet sunarken engelli kardeşlerimizin engelsiz erişimi konusunda öncelikle biz onlara nasıl davranmalıyız? Nasıl karşılamalıyız? Buradan memnuniyetlerini arttıracak nasıl bir çalışma yapmalıyız konusunda çok kıymetli bir çalışma yapmışlardı ve bu konuda da takdir alacak güzel bir kayıt düştüler. Bu açıdan kadınlar komisyonumuzun genele yönelik çalışmaları birbirinden kıymetli. Bu son derece anlamlı, uzun derece kıymetli bir gayret ve heybetimiz içerisinde 450 bini aşan bir kadın çalışan varlığı var. Bu son derece anlamlı. Onun için kadınların, sendikacı kadınlar olması konusundaki yapılan iktisat çalışmalarıyla beraber her geçen gün kendilerinin gösterdiği hareketi ve bereketi bizzat hissediyorum Bunlar son derece anlamlı. Fakat esas anlamlı olan kısmı Türkiye’de kadın politikalarına, aile çalışmalarına yönelik ortaya konulan görüş ve bakıştır".

Bakan Yardımcısı Madak'ın Vurguları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise programın aile yapısında önemli bir yere sahip olacağını vurguladı: "Bu program, ocak ayı içerisinde farklı günlerde olmak üzere altı oturum şeklinde sürecek. Olumlu anne baba becerilerinden mahremiyet eğitimine, dijital çağda anne babaya varan geniş bir konu olacaktır. Eğiticilerimiz ve sizlerin katkılarıyla birlikte programın ailelerimizin güçlendirmesi hususunda faydalı olacağına inanıyorum. Aile Eğitim Programı, koruyucu bakış açısıyla ailelerimizin olası risklere karşı güçlendirmeyi, bir problemle karşılaşmadan önce problemi ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Aile, bireyin dünyayla olan yeridir. Aile içerisinde sağlıklı ilişkilerinin temeli güven, paylaşım ve açık bir iletişim üzerine kurulur. Birbirimizi dinlemek, duygularımızı paylaşmak, birbirimizi anlamayı güçlendirir. Ancak günümüzde hızlı yaşam temposu bazen bizleri birbirimizden uzaklaştırabiliyor. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar azalabiliyor. İletişimin derinliği zayıflayabiliyor. Aile eğitimleri sadece bilgi vermek için değil, birbirinizi daha iyi anlamanız, evliliğinizi ve çocuklarınızla olan bağlarınızı güçlendirmek için var. Bu eğitimden evlilik öncesinden başlayarak aile içi iletişimimizi derinleştirmeyi, anne baba becerilerimizi desteklemeyi amaçlıyor".

Sonuç olarak, ortak yürütülen bu programın ailelerin dayanıklılığını artırmayı, iletişimi güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedeflediği vurgulanıyor. Memur-Sen ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki iş birliğinin süreceği bildirildi.

