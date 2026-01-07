Mustafa Atlı'dan Gençlere Çağrı: Kalbindekini Aklına Getirip, Aklındakini Dile İkna Etmek Cesaret İster

Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, TÜGVA'nın 'Kariyer Buluşmaları'nda Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerine cesaret, yüksek hedef ve çalışkanlık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:42
Mustafa Atlı'dan Gençlere Çağrı: Kalbindekini Aklına Getirip, Aklındakini Dile İkna Etmek Cesaret İster

Mustafa Atlı'dan Gençlere Çağrı: "Kalbindekini Aklına Getirip, Aklındakini Dile İkna Etmek Cesaret İster"

Kariyer Buluşmaları'nda Fatih Anadolu Lisesi ile buluşma

Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" programında Fatih Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Atlı, kendi kariyer yolculuğundan örnekler paylaştı.

"Kalbindekini aklına getirip, aklındakini dilinle ikna edebilmek cesaret işidir. Siz cesur insanlarsınız, büyük hedefler belirleyin ve çalışkan olun" mesajını veren Atlı, üniversite hedeflerinin yüksek tutulması gerektiğini vurguladı ve bunun cesaret ile çalışkanlık gerektirdiğini belirtti.

Atlı, gençlerle ilgili planlarını da şöyle aktardı: "Gençlerle ilgili iddiamız var, ya okuyacaklar, ya sanatla, ya sporla uğraşacaklar. Sosyal belediyecilikte aslan payını sizler alacaksınız. Size bilim, sanat ve spor alanları yapacağız." Ayrıca konuşmasında, ’Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder.’ sözünü hatırlatarak milli ve manevi değerlere bağlı gençlerle geleceği birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Program, Başkan Atlı'nın gençlerin tiyatro, kütüphane ve yol sorunlarıyla ilgili sorularını yanıtlaması ve kendisine takdim edilen çiçeği bir öğrenciye hediye etmesiyle sona erdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, TÜGVA'NIN (TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI)...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, TÜGVA'NIN (TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI) TARAFINDAN DÜZENLENEN KARİYER GÜNLERİNDE FATİH ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, TÜGVA'NIN (TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI)...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
50. Yıl Kütüphaneleri Malatya'da deprem bölgesinde açıldı
2
Kozan'da Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi Açıldı
3
Mustafa Atlı'dan Gençlere Çağrı: Kalbindekini Aklına Getirip, Aklındakini Dile İkna Etmek Cesaret İster
4
Meslek Lisesi Öğrencileri SUBÜ’yü Yakından Tanıdı
5
Canik Belediyesi'nden Burs Desteği — 2026 Ocak Ödemeleri Yapıldı
6
Altıntaş Zafer İlkokulu'na 'Okuyan Nesil' ile Sınıf Kitaplıkları
7
Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları