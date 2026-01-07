Mustafa Atlı'dan Gençlere Çağrı: "Kalbindekini Aklına Getirip, Aklındakini Dile İkna Etmek Cesaret İster"

Kariyer Buluşmaları'nda Fatih Anadolu Lisesi ile buluşma

Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" programında Fatih Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Atlı, kendi kariyer yolculuğundan örnekler paylaştı.

"Kalbindekini aklına getirip, aklındakini dilinle ikna edebilmek cesaret işidir. Siz cesur insanlarsınız, büyük hedefler belirleyin ve çalışkan olun" mesajını veren Atlı, üniversite hedeflerinin yüksek tutulması gerektiğini vurguladı ve bunun cesaret ile çalışkanlık gerektirdiğini belirtti.

Atlı, gençlerle ilgili planlarını da şöyle aktardı: "Gençlerle ilgili iddiamız var, ya okuyacaklar, ya sanatla, ya sporla uğraşacaklar. Sosyal belediyecilikte aslan payını sizler alacaksınız. Size bilim, sanat ve spor alanları yapacağız." Ayrıca konuşmasında, ’Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder.’ sözünü hatırlatarak milli ve manevi değerlere bağlı gençlerle geleceği birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Program, Başkan Atlı'nın gençlerin tiyatro, kütüphane ve yol sorunlarıyla ilgili sorularını yanıtlaması ve kendisine takdim edilen çiçeği bir öğrenciye hediye etmesiyle sona erdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, TÜGVA'NIN (TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI) TARAFINDAN DÜZENLENEN KARİYER GÜNLERİNDE FATİH ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.