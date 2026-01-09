Cizre'de 2025-2026 1. Dönem Eğitim Değerlendirmesi

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahan İke başkanlığında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi; akademik başarı ve okul güvenliği gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:13
Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sonu değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıyı yöneten ve katılımcılar

Toplantı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı. İlçede görev yapan tüm okul müdürlerinin yanı sıra şube müdürleri de toplantıya katıldı.

Değerlendirme ve hedefler

Şahan İke, 1. dönemi kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda eğitimde niteliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gündemdeki öncelikli başlıklar

Toplantıda akademik başarı verileri, sosyal etkinlikler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ve taşımalı eğitim gibi kritik konular ele alındı.

Sunumlar ve faaliyetler

Şube müdürleri, kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sunumlar yaparak dönem boyunca yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

