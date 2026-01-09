Cizre'de 2025-2026 1. Dönem Eğitim Değerlendirmesi

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sonu değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıyı yöneten ve katılımcılar

Toplantı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı. İlçede görev yapan tüm okul müdürlerinin yanı sıra şube müdürleri de toplantıya katıldı.

Değerlendirme ve hedefler

Şahan İke, 1. dönemi kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda eğitimde niteliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gündemdeki öncelikli başlıklar

Toplantıda akademik başarı verileri, sosyal etkinlikler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ve taşımalı eğitim gibi kritik konular ele alındı.

Sunumlar ve faaliyetler

Şube müdürleri, kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sunumlar yaparak dönem boyunca yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜM OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI.