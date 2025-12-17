Minikler Togg'la Tanıştı: Anamur'da Yerli Üretim Bilinci

Mersin’in Anamur ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, bu yıl "yerli üretim ve milli teknoloji bilinci" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte; minik öğrenciler, yerli üretimin önemini hem görerek hem de uygulayarak öğrenme fırsatı buldu.

Akdeniz Camii Müberra Mert, Yunus Emre ve Değirmencik Burnu 4-6 Yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, ev yapımı ürünlerle stantlar kurdu ve yöresel kıyafetlerle Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen yerli ürünleri tanıttı.

Etkinlik alanında sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, miniklerin yoğun ilgisini çekti. Öğrencilere Togg’un üretim süreci ve özellikleri hakkında bilgi verildi; milli markaların ülke ekonomisine katkısı anlatıldı.

Çocuklar, AKINCI, TCG Anadolu, Gökbey, Hürkuş, Kirpi, Göktürk ve Togg gibi Türkiye’nin yerli ve milli projelerini resmetti. Bu çizimler, yapay zeka destekli bir video ile canlandırılarak katılımcılara izletildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın Mesajı

Programda konuşan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yerli ve milli bilincin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Fidan, "Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtmak ve yerli üretimin gücünü anlatmak açısından son derece anlamlıdır. Yerli ve milli aracımız Togg’u yakından inceleyen evlatlarımız, yarının mühendisleri, tasarımcıları ve üreticileri olacaktır. Kendi markalarına sahip çıkan bir nesil, ülkemizin geleceğini daha güçlü kılacaktır" dedi.

4-6 yaş Kur’an kurslarında çocuklara yalnızca dini eğitim verilmediğini ifade eden Fidan, aynı zamanda tutumlu olma, bilinçli tüketim, israftan kaçınma ve milli değerlere sahip çıkma bilincinin de kazandırıldığını belirtti. Fidan, "Yerli ve milli bilinç, güçlü bir gelecek demektir. Bu bilincin erken yaşta verilmesi, çocuklarımızın öz benliklerini koruyarak yetişmelerine katkı sağlar" diye konuştu.

