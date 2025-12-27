DOLAR
Adalet Bakanı Tunç, KBÜ’nün KAPGEM Raporlarına Dikkat Çekti

Bakan Yılmaz Tunç, Karabük ziyaretinde Karabük Üniversitesi ve KAPGEM’in politika raporlarını överek bu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:52
Karabük programı ve Valilik ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni ile çeşitli ziyaretler için geldiği Karabük'te Valiliği ziyaret etti. Karşılama töreninde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık de hazır bulundu. Bakan Tunç, valilik programı kapsamında şeref defterini imzaladı.

KBÜ çalışmalarına yakından ilgi

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik çalışmaları, yürütülen projeler ve üniversitenin şehirle bütünleşen vizyonu hakkında Bakan Tunç’a bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan politika raporları ele alındı.

Bakan Tunç'un değerlendirmesi

Bakan Tunç, Karabük Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirterek özellikle KAPGEM tarafından kamuoyuna sunulan politika raporlarına dikkat çekti. Tunç, bu raporlarla ilgili olarak 'Üniversitelerin yapması gereken bir iş, son derece önemli bir faaliyet' ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

