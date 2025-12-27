Adalet Bakanı Tunç, KBÜ’nün KAPGEM Raporlarına Dikkat Çekti

Karabük programı ve Valilik ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni ile çeşitli ziyaretler için geldiği Karabük'te Valiliği ziyaret etti. Karşılama töreninde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık de hazır bulundu. Bakan Tunç, valilik programı kapsamında şeref defterini imzaladı.

KBÜ çalışmalarına yakından ilgi

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik çalışmaları, yürütülen projeler ve üniversitenin şehirle bütünleşen vizyonu hakkında Bakan Tunç’a bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan politika raporları ele alındı.

Bakan Tunç'un değerlendirmesi

Bakan Tunç, Karabük Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirterek özellikle KAPGEM tarafından kamuoyuna sunulan politika raporlarına dikkat çekti. Tunç, bu raporlarla ilgili olarak 'Üniversitelerin yapması gereken bir iş, son derece önemli bir faaliyet' ifadelerini kullandı.

