Sarıgeçili: Öğretmen Atamaları Planlı ve Veri Odaklı Olmalı

Eğitim-Bir-Sen Adana Başkanı Mustafa Sarıgeçili, öğretmen atamalarının planlı, veri odaklı ve eğitim ihtiyacını gözetir olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:55
Eğitim-Bir-Sen Adana 22. Geleneksel Basın Buluşması'nda değerlendirmeler

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen 22. Geleneksel Basın Buluşmasında öğretmen atamaları, sendikanın 2025 faaliyet raporu ve eğitim politikalarını değerlendirdi.

Sarıgeçili konuşmasına çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak başladı ve 2025 yılını rekorlar yılı olarak nitelendirdi. Sarıgeçili, "2025’te sendikamıza bin 643 yeni üye kazandırarak toplam üye sayımızı yaklaşık 12 bin 500’e taşıdık" dedi ve sendikanın yıl boyunca elde ettiği başarıları aktardı.

Sarıgeçili, öğretmen atamalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Öğretmen atamaları yalnızca sayı meselesi değildir. Norm kadro planlaması sağlıklı yapılmalı, kontenjanlar önceden ilan edilmeli; mülakat mağdurlarının hakkı korunmalıdır. Resen atama uygulamaları öğretmenleri ailelerinden, özel hayatlarından koparıyor; bu uygulama kalıcı çözümler üretilene kadar durdurulmalıdır."

Sendika olarak atama politikasına ilişkin görüşlerin Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde iletildiğini belirten Sarıgeçili, norm fazlası öğretmenlerin haklarını korumaya yönelik hukuki ve idari girişimlerin sürdüğünü söyledi. Ayrıca, "Atamalar; planlı, veri odaklı ve eğitim ihtiyacını gözetir nitelikte olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sarıgeçili, norm kadro fazlası öğretmenlerin aile bütünlüğünü bozacak şekilde başka ilçelere resen atamalarının idare mahkemelerince durdurulduğunu hatırlattı ve Genel Başkan Ali Yalçın ile Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezinin desteğiyle taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'nda güçlü şekilde savunduklarını aktardı.

Toplumsal kampanyalar, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel etkinliklerle sendikanın adından başarıyla söz ettirdiğini vurgulayan Sarıgeçili, "Türkiye’de genel yetkili sendika olmanın sorumluluğuyla sendikal mücadelemizi sürdürüyoruz; aynı zamanda ülkenin en büyük STK’sı olarak dünyadaki ve Türkiye’deki olaylara karşı kayıtsız kalmıyoruz" dedi.

Konuşmasını, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.30’da Memur-Sen Adana İl Temsilciliği tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacak ortak basın açıklamasına tüm kamu çalışanları ve basın mensuplarını davet ederek tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

