Çocuklar Pancar Deposu’nda: Nilüfer ve Akbank Sanat Atölyeleri

Nilüfer Belediyesi ile Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen çocuk atölyeleri, Pancar Deposunda sanatsever çocuklarla buluştu. "Akbank Sanat Her Yerde" mottosuyla Nilüfer'de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Günün yürütücülüğünü Merve Salihoğlu üstlendi; katılımcılar gün boyu süren programda yaratıcılıklarını ortaya koydu.

"Küçük Şeylerin Peşinde: Uzakta Ne Var?" Atölyesi

İlk atölyede çocuklar "Uzak ne demek olabilir?" sorusundan yola çıkarak hayal, günlük yaşam ve masallardan esinlenerek kendi "uzak" kavramlarını keşfetti. Doodle tekniğiyle yapılan özgün çizimlerde çocuklar hayal güçlerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

"Hale Asaf’tan İlhamla Bursa Manzaraları" Atölyesi

İkinci atölyede çocuklar Bursalı ressam Hale Asafın yaşamını ve eserlerini tanıdı. Sanatçının renk, biçim ve kübik yaklaşımı incelendikten sonra günümüz Bursa’sından ilham alarak kendi baskı çalışmalarını ürettiler. Renkli kağıtlar ve çeşitli baskı teknikleriyle oluşturulan kübik kompozisyonlar çocukların özgün bakışlarını yansıttı.

Nilüfer Belediyesi ve Akbank Sanat tarafından düzenlenen atölyeler Aralık ve Ocak aylarında da ücretsiz olarak Pancar Deposunda devam edecek.

