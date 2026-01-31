Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi
Çorum’da sanayi ve eğitim iş birliğini güçlendirecek proje için protokoller imzalandı. 11 milyon TL bütçeli çalışma, öğrencilere burs sağlarken mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi sunuyor.
Proje ortakları ve destek
Proje, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında yürütülüyor. Destek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağlanıyor.
Proje kapsamı ve eğitim modeli
Çorum’un mesleki eğitimde öncü kurumları olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla modernize edilecek.
Öğrenciler, güncel teknolojiyle donatılan atölyelerde sanayideki gerçek üretim ortamlarına yakın şartlarda eğitim görecek. Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek.
Eğitimler, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında, sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilere odaklanan uygulamalı ve üretim temelli şekilde yürütülecek. Bu sayede öğrenciler hem diploma sahibi olacak hem de üretim süreçlerine hâkim, sahaya hazır bireyler olarak mezun olacak.
Tören ve yetkililerin açıklamaları
Tören, Vali Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından protokolün imzalanmasıyla sona erdi.
Vali Ali Çalgan törende, 'SİMEP, Çorum’u mesleki eğitimde bölgesel bir merkez haline getirecek. Hedefimiz; okul-sanayi iş birliğini sürdürülebilir bir modele dönüştürerek gençlerimizin istihdam kaygısını ortadan kaldırmak ve sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır' dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin somut bir karşılığı olduğunu belirterek, 'Bu proje sayesinde öğrencilerimiz sadece bir meslek öğrenen değil, üretim süreçlerini yöneten, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecektir. Çorum’un üretim gücünü insan kaynağıyla daha da ileriye taşıyacağız' şeklinde konuştu.
Proje, Çorum’un nitelikli iş gücü potansiyelini artırmayı, sanayinin uzun süredir süregelen eleman açığını kapatmayı ve mesleki eğitimin toplum nezdindeki algısını güçlendirerek sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir bir model sunmayı hedefliyor.
