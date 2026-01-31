Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi

OKA destekli 11 milyon TL'lik SİMEP projesiyle 5 atölye modernize edilecek; öğrencilere burs verilecek ve mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi sunulacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:50
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi

Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi

Çorum’da sanayi ve eğitim iş birliğini güçlendirecek proje için protokoller imzalandı. 11 milyon TL bütçeli çalışma, öğrencilere burs sağlarken mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi sunuyor.

Proje ortakları ve destek

Proje, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında yürütülüyor. Destek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağlanıyor.

Proje kapsamı ve eğitim modeli

Çorum’un mesleki eğitimde öncü kurumları olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla modernize edilecek.

Öğrenciler, güncel teknolojiyle donatılan atölyelerde sanayideki gerçek üretim ortamlarına yakın şartlarda eğitim görecek. Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek.

Eğitimler, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında, sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilere odaklanan uygulamalı ve üretim temelli şekilde yürütülecek. Bu sayede öğrenciler hem diploma sahibi olacak hem de üretim süreçlerine hâkim, sahaya hazır bireyler olarak mezun olacak.

Proje sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği verilecek. Projenin en önemli özelliği ise mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

Tören, Vali Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

Vali Ali Çalgan törende, 'SİMEP, Çorum’u mesleki eğitimde bölgesel bir merkez haline getirecek. Hedefimiz; okul-sanayi iş birliğini sürdürülebilir bir modele dönüştürerek gençlerimizin istihdam kaygısını ortadan kaldırmak ve sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin somut bir karşılığı olduğunu belirterek, 'Bu proje sayesinde öğrencilerimiz sadece bir meslek öğrenen değil, üretim süreçlerini yöneten, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecektir. Çorum’un üretim gücünü insan kaynağıyla daha da ileriye taşıyacağız' şeklinde konuştu.

Proje, Çorum’un nitelikli iş gücü potansiyelini artırmayı, sanayinin uzun süredir süregelen eleman açığını kapatmayı ve mesleki eğitimin toplum nezdindeki algısını güçlendirerek sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir bir model sunmayı hedefliyor.

ÇORUM’DA SANAYİ VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK 11 MİLYON TL BÜTÇELİ "ÇORUM SİMEP" PROJESİNİN...

ÇORUM’DA SANAYİ VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK 11 MİLYON TL BÜTÇELİ "ÇORUM SİMEP" PROJESİNİN İMZALARI ATILDI. PROJE KAPSAMINDA MODERNİZE EDİLECEK ATÖLYELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS VE MEZUNİYET SONRASI YÜZDE 100 İSTİHDAM GARANTİSİ SAĞLANACAK.

ÇORUM’DA SANAYİ VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK 11 MİLYON TL BÜTÇELİ "ÇORUM SİMEP" PROJESİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DPÜ'nün Endonezya Temasları YÖK'ün Uluslararasılaşma Politikasına Örnek Oldu
2
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi
3
Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026
4
Eskişehir'de İmam Hatip Okulları Toplantısı: Gelecek ve Eğitim Kalitesi Konuşuldu
5
Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları
6
Kavak'ta 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Başladı
7
Doktoralı Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e Akademik Sorunlarını Aktardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları