Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi

Çorum’da sanayi ve eğitim iş birliğini güçlendirecek proje için protokoller imzalandı. 11 milyon TL bütçeli çalışma, öğrencilere burs sağlarken mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi sunuyor.

Proje ortakları ve destek

Proje, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında yürütülüyor. Destek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağlanıyor.

Proje kapsamı ve eğitim modeli

Çorum’un mesleki eğitimde öncü kurumları olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla modernize edilecek.

Öğrenciler, güncel teknolojiyle donatılan atölyelerde sanayideki gerçek üretim ortamlarına yakın şartlarda eğitim görecek. Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek.

Eğitimler, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında, sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilere odaklanan uygulamalı ve üretim temelli şekilde yürütülecek. Bu sayede öğrenciler hem diploma sahibi olacak hem de üretim süreçlerine hâkim, sahaya hazır bireyler olarak mezun olacak.