Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş

Genç yükümlüler kayakla moral depoladı

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocukların (SSÇ) topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikte, genç yükümlüler Ergan Dağı'nda kayak yaparak moral depoladı.

Rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren kurum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Doğu Anadolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı'nda gençlere spor ve doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Programa Erzincan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar, Müdür Yardımcısı Atakan Argun ile kurum personeli katıldı. Etkinlikle çocukların suç ortamından uzaklaşarak sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri hedeflendi.

Yetkililer, sportif ve sosyal etkinliklerin çocukların özgüven kazanmasında ve topluma yeniden kazandırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Etkinlik kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cemalettin Budak tarafından gençlere temel kayak eğitimi verildi. İlk kez kayak yapan yükümlüler, Ergan Dağı pistlerinde eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Gün boyu süren etkinliğin ardından verilen yemek molasında gençler moral ve motivasyon kazandı. Yükümlüler, kendilerine sunulan bu imkândan dolayı yetkililere teşekkür etti.

