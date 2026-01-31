Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş

Erzincan Denetimli Serbestlik ve Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle SSÇ'ler Ergan Dağı'nda kayak etkinliğinde buluştu; gençler eğitim alıp moral depoladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:07
Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş

Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş

Genç yükümlüler kayakla moral depoladı

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocukların (SSÇ) topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikte, genç yükümlüler Ergan Dağı'nda kayak yaparak moral depoladı.

Rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren kurum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Doğu Anadolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı'nda gençlere spor ve doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Programa Erzincan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar, Müdür Yardımcısı Atakan Argun ile kurum personeli katıldı. Etkinlikle çocukların suç ortamından uzaklaşarak sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri hedeflendi.

Yetkililer, sportif ve sosyal etkinliklerin çocukların özgüven kazanmasında ve topluma yeniden kazandırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Etkinlik kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cemalettin Budak tarafından gençlere temel kayak eğitimi verildi. İlk kez kayak yapan yükümlüler, Ergan Dağı pistlerinde eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Gün boyu süren etkinliğin ardından verilen yemek molasında gençler moral ve motivasyon kazandı. Yükümlüler, kendilerine sunulan bu imkândan dolayı yetkililere teşekkür etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK’TEN SSÇ’LERE "BEYAZ" DOKUNUŞ

DENETİMLİ SERBESTLİK’TEN SSÇ’LERE "BEYAZ" DOKUNUŞ

DENETİMLİ SERBESTLİK’TEN SSÇ’LERE "BEYAZ" DOKUNUŞ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova'da Hijyen Seferberliği: Okullar İkinci Döneme Hazır
2
Niğde'de Drama Kursu Özgüven Kazandırıyor
3
Spil'de Öğrenciler Zirvede Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı Coşkusu
4
Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş
5
Düzce'li Emine Sarı TÜBİTAK STAR Öğretmen Bursu'nu Kazandı
6
DPÜ'nün Endonezya Temasları YÖK'ün Uluslararasılaşma Politikasına Örnek Oldu
7
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları