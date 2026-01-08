CÜ Vakfı Okulları'ndan Sivasspor'a Moral Ziyareti — Erzurum Maçı Öncesi Destek

CÜ Vakfı Okulları'ndan Sivasspor'a moral ziyareti

Öğrenciler Erzurum maçı öncesi takıma destek verdi

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri, Sivasspor kampını ziyaret ederek Erzurum maçı öncesi takıma moral ve destek verdi.

Öğrenciler, teknik ekip ve futbolcularla kısa sohbetler yapıp başarı dileklerini iletti ve sporun birleştirici gücünü vurgulayarak kırmızı-beyazlı takıma olan bağlılıklarını gösterdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları yetkilileri, bu tür ziyaretlerin öğrencilere sosyal sorumluluk, takım ruhu ve aidiyet kazandırdığını ifade etti.

Sivasspor yetkilileri ise gençlerin desteğinin takıma önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

