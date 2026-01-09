Kastamonu Üniversitesi'nden 2020-2025 Döneminde 183 Sınai Mülkiyet Başvurusu

Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarını ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle fikri ve sınai mülkiyet alanında somut adımlar atıyor. 2020-2025 döneminde üniversitenin hak sahipliğinde toplam 183 sınai mülkiyet başvurusu yapıldı.

Kurumsal altyapı ve geçmiş

2006 yılında kurulan Kastamonu Üniversitesi, ilk patent başvurusunu 2011 yılında gerçekleştirdi. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) faaliyete geçene kadar üniversite hak sahipliğinde toplam 22 patent başvurusu yapıldı; bunların 12'si Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

2020-2025 Başvuru Rakamları

2020 yılında kurulan TTO ve Patent Destek Ofisi koordinasyonuyla başvuru süreçleri hızlandı. 2020-2025 yılları arasında gerçekleştirilen başvurular şunlardır: 92 ulusal patent, 21 faydalı model, 21 uluslararası (PCT) patent ve 49 endüstriyel tasarım — toplam 183 başvuru.

2025 Yılı ve Tesciller

2025 yılı özelinde yapılan başvurular arasında 4 faydalı model, 8 uluslararası (PCT) patent, 22 patent ve 16 endüstriyel tasarım yer aldı. Aynı yıl içinde 13 patent/faydalı model ile 18 endüstriyel tasarım Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

Tescil Durumu (2020 sonrası)

2020 sonrası dönemde yapılan başvuruların sonuçlarına göre toplam 34 patent/faydalı model ve 36 endüstriyel tasarım olmak üzere 70 sınai mülkiyet hakkı tescil edildi.

Rektörün Değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Akademik çalışmaların fikri ve sınai mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi, üniversitelerin bilimsel üretimlerinin kalıcılığı açısından önem taşıyor. Araştırmacılarımızı bu alanda desteklemeye, ortaya çıkan bilgi ve tasarımların toplumsal ve ekonomik değere dönüşmesini teşvik etmeye devam ediyoruz".

Üniversitenin TTO ve Patent Destek Ofisi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar, akademik çıktıları koruma altına alma ve ticarileştirme çabalarının güçlendiğini gösteriyor.

