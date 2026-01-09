KBÜ TEKNOFEST Kulübü MTKB Programı'na Kabul Edildi

TEKNOFEST Kulübü'ne 150 bin TL destek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOFEST Kulübü, TÜBİTAK tarafından yürütülen Millî Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda programa kabul edildi.

Program, üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini ortak bir çatı altında buluşturmayı, nitelikli insan kaynağı geliştirmeyi, gençleri teknoloji ve girişimcilik alanlarında teşvik etmeyi ve millî teknoloji hamlesi hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kabul süreciyle birlikte KBÜ TEKNOFEST Kulübü, teknoloji temelli faaliyetlerinde kullanılmak üzere 150 bin TL destek almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen program kapsamında Karabük Üniversitesi, öğrenci kulüplerinin proje üretme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite olarak teknoloji ve proje çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen bu program, öğrencilerimizin teknoloji ve proje geliştirme alanlarındaki çalışmalarını güçlendiriyor. Karabük Üniversitesi, bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla güçlü bir akademik ve uygulamalı altyapıya sahiptir. Bu yöndeki faaliyetleri desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırışık, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'a teşekkür etti.

Programın, gençlerin yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürmesini teşvik etmesi, üniversitelerde Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi ve millî teknoloji hamlesine sürdürülebilir katkılar sağlaması hedefleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOFEST KULÜBÜ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MİLLÎ TEKNOLOJİ KULÜPLER BİRLİĞİ (MTKB) PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA PROGRAMA KABUL EDİLDİ.