Selçuk Üniversitesi 2025: Eğitim, Ar-Ge ve Akreditasyonda Büyük Atılım

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:11
Selçuk Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle eğitim altyapısını güçlendirirken bilimsel araştırma kapasitesini artırdı ve kurumsal kalite standartlarını yükseltti. Kurumsal akreditasyon başarısının ardından geçtiğimiz yıl üç fakülte daha akredite olarak eğitim kalitesini tescilledi.

Eğitim altyapısında kapsamlı iyileştirmeler

Üniversite, merkez ve yerleşkelerde fiziki mekanları yenileyerek teorik ve uygulamalı eğitimi destekleyen düzenlemeler yaptı. Türkiye’nin tek Avrupa Akreditasyonu’na sahip Veteriner Fakültesi için yeni derslikler inşa edildi, anatomi laboratuvarının kapasitesi artırıldı ve modern eğitim donanımları sağlandı. Hemşirelik Fakültesinde son teknoloji laboratuvarlar hizmete girerken, İletişim Fakültesinde modern dijital medya atölyeleri ile green box stüdyoları oluşturuldu. Yapılan yatırımlarla fakültelerde uygulamalı eğitimin etkinliği artırıldı.

Merkez yerleşke dışında Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi protokol ile Selçuk Üniversitesine devredildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik modern eğitim kompleksi, laboratuvarları, derslikleri ve dijital altyapısıyla bölgeye önemli bir sağlık eğitim merkezi kazandırıldı.

Bilimsel araştırma, Ar-Ge ve inovasyon destekleri

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yaklaşık 95 milyon TL bütçe ayrılarak 936 akademisyen ve öğrenciye proje desteği sağlandı. Bu desteklerle 411 yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezi başta olmak üzere çok sayıda araştırma projesi desteklendi ve 105 öğrenciye burs imkanı sunuldu.

TÜBİTAK ile iş birliği sonucu üniversite bünyesinde faaliyete geçirilen Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerin teknoloji ve proje üretim süreçlerine aktif katılımı teşvik edildi. Söz konusu projenin maliyeti 1 milyon 527 bin TL olup, bilimsel bilginin katma değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kurumsal kalite ve akreditasyonda kilometre taşı

Selçuk Üniversitesi, 2025 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca Tıp ve Fen Fakültelerinin ardından Veteriner, Diş Hekimliği ve Ziraat Fakülteleri de ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla eğitim kalitesini tescilledi.

Yerleşke modernizasyonu ve enerji projeleri

Yerleşkelerde gerçekleştirilen doğal gaz ve ısı modernizasyonu kapsamında Beyşehir, Taşkent, Akören, Doğanhisar ve Huğlu yerleşkelerinin ısınma sistemleri kömürden doğalgaza dönüştürülerek yaklaşık 10 milyon TL bütçe ile tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle merkez kampüsteki 19 binada enerji verimliliği çalışmaları yürütüldü.

Ayrıca, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYE) kapsamında toplam 2,2 gigawatt kapasiteli güneş enerjisi panellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar başlatıldı.

Öğrenci yaşam alanlarında düzenlemeler

Öğrenci yaşamına yönelik iyileştirmeler kapsamında merkez yemekhanede iç ve dış mekan yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Tabildot uygulaması kaldırılarak ayrı tabaklarda servis sistemine geçildi ve yemek ücretleri 30 lira olarak sabit tutuldu. Atatürk Öğrenci Yurtlarının yangın yönetmeliğine uygun hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılarak öğrenci güvenliği güçlendirildi.

Bu adımlarla Selçuk Üniversitesi, 2025 yılında hem eğitim-öğretim hem de araştırma, yapılandırma ve sosyal alanlarda bütüncül bir gelişim kaydetti.

