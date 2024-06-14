Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yaz tatili dileğinde bulundu! "Verimli ve keyifli bir yaz geçirmenizi diliyorum"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ MESAJI VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında Erdoğan, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek keyifli bir yaz tatili diledi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ SONU VE KARNE SEVİNCİ

Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının Türkiye için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin karne sevinci yaşadığı bu günlerde, onların emeklerinin ve özverilerinin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, geleceklerine umutla bakmalarını ve dinlenirken yeni bilgiler öğrenmeye devam etmelerini tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında öğrencilere hitaben şunları söyledi: "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum." Öğrencilerin tatil sürecini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, yaz aylarında dinlenirken kitap okumalarını, kültürel etkinliklere katılmalarını ve aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini önerdi.



Erdoğan'ın öğrencilere yönelik mesajı, Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyonunu ve gelecek hedeflerini yansıtan önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Öğrencilerin karne sevincini paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusuyla gelecekte de daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

