GSB Spor Okulları 2025'te 1.811.904 Çocuğu Spora Kazandırdı

81 ilde yürütülen projede Engelsiz Spor Okulları da etkin

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilde uygulanan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları projelerinden 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 811 bin 904 çocuk ve gencin faydalandığını açıkladı.

Bakan Bak, projeden yetenekleriyle ön plana çıkan çocukların spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirildiğini belirtti. Projenin amacını; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürü oluşturmak olarak özetledi.

Bakan Bak, projeyle yaklaşık 2 milyon çocuğa ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:

'Bakanlık olarak öncelikli görevimiz; çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, yeni sporcular yetiştirmek ve ülkemizde spor kültürünü yaygınlaştırmaktır. Her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak istiyoruz. Bu doğrultuda GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Projesine çok önem veriyoruz. 2021 yılından bu yana GSB Spor Okullarında keşfedilen ve antrenörlerimiz tarafından yetiştirilen çocuklarımız bugün uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönüyorlar. Bu çok büyük bir gurur. Spora yapılan her yatırım aynı zamanda, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek anlamına gelir. Sporu yaşam kültürüne dönüştürme vizyonumuz ile yetenek keşfetmeye, sporu yaşam kültürü hâline getirmeye ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye yönelik projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.'

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 81 ilde tüm yıl boyunca sürüyor. 03-18 yaş grubunda olup projeye katılmak isteyenler, e-Devlet kapısı üzerinden online başvuru yapabiliyor. Uzman antrenörler tarafından eğitim alan katılımcılar için Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturuluyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK VE ÇOCUKLAR