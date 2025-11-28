Dalaman’da Müftülük Personeline Eğitim Semineri: Aile İçi Şiddet ve Evliliğin Önemi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman müftülüklerinde göreve yeni başlayan personele yönelik seminer; aile içi şiddet ve evliliğin önemi ele alındı.

Dalaman’da Müftülük Personeline Eğitim Semineri

Muğla’nın Dalaman ilçesinde göreve yeni başlayan müftülük personeline yönelik kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi. Etkinlik, personelin saha bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi amaçladı.

Seminerin Yapıldığı Yer ve Katılımcılar

Seminer, Dalaman Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman İlçe Müftülüklerinden göreve yeni başlayan personel katıldı.

Konuşmacılar ve İşlenen Konular

Seminerde konuşan Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizleri Emine Okulu ve Rauf Evleksiz, iki başlık üzerinde sunumlar yaptı. Emine Okulu ve Rauf Evleksiz, sırasıyla Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar ve Neslin Korunması ve Yetiştirilmesi kapsamında Evliliğin Önemi konularını ele aldı.

Sunumlar, dini referanslar çerçevesinde aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin yaklaşımlar ile evliliğin korunması ve sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesine dair pratik bilgileri içerdi. Katılımcılara, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik rehberlik ve uygulama önerileri sunuldu.

Seminer, yeni görev alan müftülük personelinin toplumsal sorumluluk ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

