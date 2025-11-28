Devrek Kız Anadolu İHL, Zonguldak Krosunda İl İkincisi

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zonguldak İl Kros Müsabakalarında Genç A Kız Takımıyla il ikincisi, Yıldız Kız Takımıyla il üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:53
Okullar arası İl Birinciliği Mahallî Müsabakaları sonuçlandı

Zonguldak'ta düzenlenen okullar arası İl Birinciliği Mahallî Müsabakalarında Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri önemli dereceler elde etti.

Genç A Kız Takımı kros yarışmalarında il ikinciliğini kazanırken, Yıldız Kız Takımı ise il üçüncüsü oldu. Liseli kızların yarıştığı kategoride 50 öğrenci, ortaokul kızlarda ise 55 öğrenci parkuru tamamladı.

Yarışmalara il genelinden ortaokul kızlardan 10 takım, lise kızlarda ise 7 takım katılarak sıkı mücadele verdi.

Devrek Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Öztürk, elde edilen derecelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, okullarına ikincilik ve üçüncülük kazandırılmasında emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Gülten Yanık'a teşekkür etti ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

