Gördes’te Çilek Serası: Gelir Engelliler İçin

Gördes’te 'Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz' Projesiyle Çilek Dikimi Gerçekleşti

Manisa’nın Gördes ilçesinde hayata geçirilen "Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz" projesi kapsamında, Çiğiller İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan serada çilek dikimi yapıldı. Projede amaç, öğrencilerin üretim sürecine katılmasını sağlamak ve elde edilecek geliri sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirmek.

150 metrekarelik serada sosyal sorumluluk hedefi

Okul bahçesine kurulan 150 metrekarelik serada gerçekleştirilen dikim çalışmasıyla hem üretim kültürünün öğretilmesi hem de toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yetiştirilecek çileklerden elde edilecek gelir engelli bireylerin yararına kullanılacak.

Programa; Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kırkaş, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Bilgen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Üçvş. Mehmet Kahraman, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser İbrahim Malçok, Çiğiller İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet İnceer, Çiğiller Mahalle Muhtarı Mehmet Gönültaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, projenin öğrencilerde sorumluluk bilinci, üretim becerisi, çevre farkındalığı ve sosyal dayanışma kültürünü geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Çelik ayrıca projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilkeleri ile uyumlu olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmaların öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılıklarını da artırdığını ifade etti.

Program, öğrencilerin çilek fidelerini toprağa dikmesiyle sona erdi.

