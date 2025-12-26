MSKÜ'de Uygulamalı İçecek Atölyesi: Kokteyl ve Bar Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde sektöre hazırlık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı tarafından düzenlenen "İçecek Dünyasına İlk Adımı Birlikte Atalım" başlıklı uygulamalı atölye, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Servis Atölyesi’nde düzenlenen etkinlikte, ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınan Çağrı Yılmazoğulları konuk eğitmen olarak yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Vedat Göller üstlendi.

Atölye kapsamında katılımcılara turizm sektöründe içecek hazırlanmasının temel prensipleri, bar uygulamaları ve modern kokteyl teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Öğrenciler, sektörün beklentilerine uygun mesleki bilgi ve becerileri sahada uygulama fırsatı buldu.

Çağrı Yılmazoğulları, birçok prestijli organizasyonda elde ettiği derecelerle tanınan kariyerini ve sektör deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, kariyer planlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Program Başkanı Vedat Göller etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Öğrencilerimizin mezun olmadan önce sektörle birebir temas kurması, mesleki yeterliliklerini ve özgüvenlerini artırmaktadır. Bu tür uygulamalı etkinlikler, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesini sağlamakta ve öğrencilerimizin sektör beklentilerini daha iyi kavramalarına katkı sunmaktadır. Amacımız, sektöre nitelikli ve donanımlı mezunlar kazandırmaktır".

Etkinlik, öğrencilere hem teorik bilgiyi pekiştirme hem de iş hayatına yönelik pratik deneyim kazanma imkânı sağlayarak turizm ve yiyecek-içecek sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefine katkı sundu.

