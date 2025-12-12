Dijital İkiz Atölyeleri: Cevdet Yılmaz'dan 'Geleceğin Fabrikalarına' Adım

Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Haydarpaşa'da Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz Atölyeleri Projesinin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın katılımıyla Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Projenin amaçları ve uygulama detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

"Bu modelle birlikte öğrenciler daha okul sıralarındayken ’geleceğin fabrikalarına’ adım atmış olacaklar"

Projenin hedefleri ve kapsamı

Proje, mesleki eğitim ile dijital teknolojileri bir araya getirerek öğrencilerin yüksek maliyetli, tehlike içerebilen veya sınırlı erişime sahip üretim ortamlarını dijital ortamda deneyimlemelerini sağlamayı hedefliyor. Öğrenciler süreçleri analiz etme, veri okuma ve üst düzey teknolojilere hakim olma gibi beceriler kazanacak.

Proje kapsamında İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun’daki okullar, dijital ikiz altyapısının kurulduğu ve öğretmen eğitimlerinin yürütüldüğü ilk merkezler arasında yer alıyor.

Dijital ikiz teknolojisinin önemi

"Genç nüfusumuzun giderek azalması, eğitim politikalarında niceliğin korunması kadar niteliğin artırılmasını da zorunlu kılmaktadır. Dijital İkiz Atölyeleri tam da bu noktada mesleki ve teknik eğitimin standartlaştırılması, beceri kazanımlarının veri temelli olarak izlenmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında önemli imkanlar sunmaktadır. Geçmişte ideolojik nedenlerle geri planda kalan mesleki eğitimin yeniden güç kazanarak işgücü piyasasıyla uyumlu hale gelmesi öncelikli politikalarımız arasındadır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz proje, mesleki eğitimde yakaladığımız ivmeyi dijital çağın imkanlarıyla birleştiren ve bu alanda yürüttüğümüz reform sürecine güçlü bir yön tayin eden öncü bir uygulama niteliğindedir. Dijital ikiz teknolojisi, üretim süreçlerinin dijital ortamda birebir simülasyonunu mümkün kılan, riskleri azaltan, karar mekanizmalarını güçlendiren üst düzey bir teknoloji olarak geniş bir kapı aralıyor."

Yeni nesil iş gücüne stratejik katkı

"Bu model, yeni nesil iş gücünün yetiştirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahip"

"Bu projeyle öğrencilerimiz yüksek maliyetli, tehlike içerebilen veya sınırlı erişime sahip üretim ortamlarını dijital olarak deneyimleyebilecekler. Öğrencilerimizin, makineleri işletebilen, süreçleri analiz edebilen, veriyi okuyabilen, problem çözme kabiliyeti yüksek, üretim süreçlerinin arkasındaki mantığı kavrayabilen bireyler olmasını amaçlıyoruz. Bir anlamda bu projeyle, daha okul sıralarındayken ’geleceğin fabrikalarına’ adım atmış olacaklar. Bu yaklaşım öğrenmeyi güvenli, tekrarlanabilir ve tüm bölgelere eşit şekilde erişilebilir kıldığı için, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler açısından da kritik bir fırsat sunmaktadır. Türkiye’nin kalkınma politikasının temel yapı taşlarından biri olan fırsat eşitliği, bu proje ile mesleki eğitim alanında yeni ve güçlü bir karşılık bulmaktadır. Bugün hayata geçirdiğimiz bu model, Sanayi 4.0’ın ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip yeni nesil iş gücünün yetiştirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahip"

Öğretmen eğitimi ve yaygınlaştırma

"Bu süreç yalnızca bir teknoloji kurulumundan ibaret değildir. Çünkü mesleki eğitimde kalıcı etkiyi sağlayan asıl unsur, öğretmenin dokunduğu yerdir; bu nedenle öğretmenlerimizin eğitimleri projenin merkezinde yer alıyor. 2026 yılı boyunca proje kapsamında yürütülen çalışmalar ülke geneline yayılacak ve Ülkemiz, dijital ikiz teknolojisini mesleki eğitimde sistematik biçimde kullanan sayılı ülkeler arasına girecek güçlü bir altyapıya ulaşacak"

Ailelerin ve paydaşların rolü

Yılmaz, mesleki eğitimin gençleri değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlayan önemli bir imkan olduğunu vurgulayarak ailelere de çağrıda bulundu. Öğrencilerin ilgilendikleri alanlara yönelmelerinde ailenin rehberliğinin belirleyici olduğunu belirtti.

"Ailelerin desteği bu süreçte büyük önem taşıyor; çocuklarımızın mesleki eğitimin sunduğu imkânları tanımaları ve ilgi duydukları alanlara yönelmeleri konusunda göstereceğiniz rehberlik onların yolunu açacaktır. Mesleki ve teknik eğitim gençlere hem güçlü bir meslek becerisi kazandıran hem de onları değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlayan önemli bir imkandır. Bu vesileyle, projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği geçen başta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığın değerli mensuplarına ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum"

