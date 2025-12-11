Kütahya DPÜ Hisarcık MYO'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO), Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' konulu bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimi veren Sosyolog Merve Öğütçü, kumar, sosyal medya, dijital oyunlar ve diğer davranışsal bağımlılık türlerini ele aldı. Eğitimde bu bağımlılıklarla başa çıkma ve önleme yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Katılımcılar ve Paylaşılan Bilgiler

Programa öğrenciler ile akademik ve idari personel yoğun katılım gösterdi. Sunumda bağımlılıkların psikolojik temelleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı; katılımcıların soruları yanıtlanarak farkındalık artırıldı.

Teşekkür Belgesi

Eğitim sonunda katkılarından dolayı Sosyolog Merve Öğütçüye, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

