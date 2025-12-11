DOLAR
Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube’den Yunusemre Okul Ziyaretleri

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, Yunusemre’de üç okulda idareci ve öğretmenlerle buluşup sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:32
Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre ilçesindeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek idareciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretin kapsamı ve amaç

Ziyaretler sırasında sendika temsilcileri, okulların mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıların odağında eğitim çalışanlarının saha taleplerinin dinlenmesi ve pratik çözümler üretilmesi yer aldı.

Görüşülen okullar

Ziyaret programı kapsamında temsilciler, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinde yönetici, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Yetkililerin açıklamaları

Başkan Ahmet Yasav, okul idarecileri ve öğretmenlerin taleplerini dinlediklerini belirterek, eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına sendika olarak sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretler sırasında gösterilen misafirperverlik ve ev sahipliği için okul yönetimlerine teşekkür etti.

Sonuç olarak yapılan görüşmeler, eğitim çalışanlarının öncelikleri ve çözüm yolları üzerinde karşılıklı diyalogla ilerleyen bir sürecin parçası oldu.

