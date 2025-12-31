DOLAR
İstanbullu Öğrencilerin Yeni Yıl Kartları Turgutlu'da Şehit Ailelerini ve Gazileri Duygulandırdı

Koç Lisesi 9-10. sınıf öğrencilerinin hazırladığı yeni yıl kartları, Turgutlu'daki şehit aileleri ve gazileri duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:02
Duyarlı gençlerin jesti Turgutlu'da karşılık buldu

İstanbul'da Koç Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan yeni yıl tebrik kartları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler arasında duygusal anlar yaşattı.

Yeni yıl öncesinde öğrenciler, kartları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilciliği'ne ulaştırılmak üzere hazırladı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, şehit aileleri ve gaziler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Önderliğini, aynı okulda öğrenim gören bir muvazzaf subayın evladının yaptığı öğrenciler, kendi duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları 2026 yeni yıl tebrik kartlarında, şehitlerin ve gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakârlıkların asla unutulmayacağını ifade etti. Hazırlanan kartlar, Turgutlu'daki şehit ailelerine ve gazilere moral kaynağı oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Büşra Şentürk, gönderilen kartlar için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şehit ailelerimize ve gazilerimize ulaştırılmak üzere gönderilen yeni yıl kartları bizleri son derece duygulandırdı. İstanbul'da eğitim-öğretim gören, yürekleri vatan sevgisiyle dolu öğrencilerimiz Elif, Yaren, Alya, Gözde, Hülya, Pınar, İclal, Nursel, Cumhur, Kaan, Emre, Asel, Elif Naz, Gökçe, Kuzey, Ecrin, Doğa ve Merve kardeşlerimize; anlamlı ve duygu yüklü mesajları için şahsım, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum."

Şentürk, her bir kartın sadece bir tebrik mesajı olmadığını vurgulayarak, "Bu kartlar, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına duyulan saygı ve sevginin en güzel ifadesidir. Bu anlamlı jest, milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha göstermiştir. Vatan sevgisini gönüllerine nakşeden bu değerli öğrencilerimizin gelecekte büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

