İstanbullu Öğrencilerin Yeni Yıl Kartları Turgutlu'da Şehit Ailelerini ve Gazileri Duygulandırdı

Duyarlı gençlerin jesti Turgutlu'da karşılık buldu

İstanbul'da Koç Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan yeni yıl tebrik kartları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler arasında duygusal anlar yaşattı.

Yeni yıl öncesinde öğrenciler, kartları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilciliği'ne ulaştırılmak üzere hazırladı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, şehit aileleri ve gaziler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Önderliğini, aynı okulda öğrenim gören bir muvazzaf subayın evladının yaptığı öğrenciler, kendi duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları 2026 yeni yıl tebrik kartlarında, şehitlerin ve gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakârlıkların asla unutulmayacağını ifade etti. Hazırlanan kartlar, Turgutlu'daki şehit ailelerine ve gazilere moral kaynağı oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Büşra Şentürk, gönderilen kartlar için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şehit ailelerimize ve gazilerimize ulaştırılmak üzere gönderilen yeni yıl kartları bizleri son derece duygulandırdı. İstanbul'da eğitim-öğretim gören, yürekleri vatan sevgisiyle dolu öğrencilerimiz Elif, Yaren, Alya, Gözde, Hülya, Pınar, İclal, Nursel, Cumhur, Kaan, Emre, Asel, Elif Naz, Gökçe, Kuzey, Ecrin, Doğa ve Merve kardeşlerimize; anlamlı ve duygu yüklü mesajları için şahsım, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum."

Şentürk, her bir kartın sadece bir tebrik mesajı olmadığını vurgulayarak, "Bu kartlar, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına duyulan saygı ve sevginin en güzel ifadesidir. Bu anlamlı jest, milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha göstermiştir. Vatan sevgisini gönüllerine nakşeden bu değerli öğrencilerimizin gelecekte büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA KOÇ LİSESİ 9 VE 10. SINIFTA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE GÖNDERİLEN YENİ YIL TEBRİK KARTLARI, MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.