Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraşın doğa ve keşif topluluğu, gençlerin dijital ve sosyal hayatta karşılaşabileceği risklere dikkat çekmek amacıyla özel bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik Detayları

Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu belediyecilik anlayışıyla, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen program, Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi'nde bulunan Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bilinçli Gençlik Buluşması'nda gençlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Uzman Sunumları ve Uyarılar

Programda Siberay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay ekipleri tarafından gençlere yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı. Seminerde siber suçlar, sosyal medya kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu; kaynağı bilinmeyen linkler, sahte mesajlar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ile sahte dava ve icra dosyaları içerikli mesajlara karşı gençlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bağımlılık türleri ve bu risklere karşı bireysel farkındalığın önemi anlatıldı.

Gençlerin Görüşleri

Ayşenur İlik: 'Siber suçlarla ilgili etkinliğimiz vardı ve bize sosyal medya ile ilgili bilgiler verildi. Özellikle kaynağı bilinmeyen linklere yönelik önemli uyarılar yapıldı. Dolandırıcılık konusunda da çok değerli bilgiler edindik.'

Ahmet Alperen Bozdoğan: 'Bu etkinliğe katılma amacım bilinçlenmekti. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları çok arttı. Sahte dava ve icra dosyaları mesajları gibi konularda toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu açıdan çok faydalı bir etkinlik oldu.'

Esma Nur Kuzu: 'Gençlerin bu tür programlarda yer alması ve konu hakkında fikir sahibi olması çok güzel. Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş’ın bizlere böyle bir hizmet ve destek sağladığı için çok mutluyuz.'

Ayşe Sevmez: 'Bu güzel program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Faydalı bilgiler öğrendik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e de gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.'

Programa katılan gençlerin memnuniyeti ve uzman ekiplerin uyarıları, seminerin gençlerin dijital ve sosyal güvenliği konusunda farkındalığı artırma hedefiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

