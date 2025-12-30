DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri

Pusula Maraş’ın düzenlediği 'Bilinçli Gençlik Buluşması'nda Siberay, Narkotik ve Yeşilay ekipleri gençlere dijital dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele uyarıları yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:05
Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri

Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraşın doğa ve keşif topluluğu, gençlerin dijital ve sosyal hayatta karşılaşabileceği risklere dikkat çekmek amacıyla özel bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik Detayları

Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu belediyecilik anlayışıyla, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen program, Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi'nde bulunan Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bilinçli Gençlik Buluşması'nda gençlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Uzman Sunumları ve Uyarılar

Programda Siberay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay ekipleri tarafından gençlere yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı. Seminerde siber suçlar, sosyal medya kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu; kaynağı bilinmeyen linkler, sahte mesajlar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ile sahte dava ve icra dosyaları içerikli mesajlara karşı gençlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bağımlılık türleri ve bu risklere karşı bireysel farkındalığın önemi anlatıldı.

Gençlerin Görüşleri

Ayşenur İlik: 'Siber suçlarla ilgili etkinliğimiz vardı ve bize sosyal medya ile ilgili bilgiler verildi. Özellikle kaynağı bilinmeyen linklere yönelik önemli uyarılar yapıldı. Dolandırıcılık konusunda da çok değerli bilgiler edindik.'

Ahmet Alperen Bozdoğan: 'Bu etkinliğe katılma amacım bilinçlenmekti. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları çok arttı. Sahte dava ve icra dosyaları mesajları gibi konularda toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu açıdan çok faydalı bir etkinlik oldu.'

Esma Nur Kuzu: 'Gençlerin bu tür programlarda yer alması ve konu hakkında fikir sahibi olması çok güzel. Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş’ın bizlere böyle bir hizmet ve destek sağladığı için çok mutluyuz.'

Ayşe Sevmez: 'Bu güzel program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Faydalı bilgiler öğrendik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e de gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.'

Programa katılan gençlerin memnuniyeti ve uzman ekiplerin uyarıları, seminerin gençlerin dijital ve sosyal güvenliği konusunda farkındalığı artırma hedefiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GENÇLİK MARKASI PUSULA MARAŞ’IN DOĞA VE KEŞİF TOPLULUĞU...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GENÇLİK MARKASI PUSULA MARAŞ’IN DOĞA VE KEŞİF TOPLULUĞU, GENÇLERİN DİJİTAL VE SOSYAL HAYATTA KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ÖZEL BİR FARKINDALIK PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GENÇLİK MARKASI PUSULA MARAŞ’IN DOĞA VE KEŞİF TOPLULUĞU...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Büyükşehir'den Ula'ya 65 Kişilik Gündüz Bakımevi
2
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek
3
Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri
4
Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme
5
Fabrika Gibi Lise: Elazığ'da 19 Milyon Ciro
6
KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim
7
Diyadin'de Mutlu Ortaokulu: Veli Ziyaretleriyle Eğitime Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları