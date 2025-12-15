Diyarbakır’da 115 Yıllık Ziya Gökalp İlkokulu’nun Tarihi Kapısı Öğrencilere Açılıyor

Sur ilçesinde, 1910 yılında kente özgü bazalt taşından yapılan Ziya Gökalp İlkokulu, 115 yıldır aralıksız olarak eğitim-öğretime devam ediyor ve okulun ihtişamlı kapısı her eğitim döneminde öğrencilere açılıyor.

Tarihçe

Okul, kuruluşunda yaklaşık 12 yıl kız mektebi olarak hizmet verdi. 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitime devam eden kurum, Diyarbakır’ın ünlü fikir adamı Ziya Gökalp’in adıyla anılıyor. Kurum, ilk kurulduğu günden beri sürekli eğitim yapısı olarak kullanıldı ve farklı bir kuruma devredilmedi.

Bugün ve Mimari

Günümüzde ilk ve ortaokul olarak faaliyette bulunan okulun 800 öğrencisi bulunuyor. Okulun yapımında Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesindeki dişi bazalt taşı kullanıldı; yapı zaman içinde restorasyonlara uğradı ancak orijinal dokusu korunarak bugüne taşındı.

Müdürün Sözleri

Okul müdürü Mustafa Bozkuş, Ziya Gökalp İlkokulu hakkında şunları söyledi: "Ziya Gökalp İlkokulunun 1910 yılında kız mektebi olarak eğitim-öğretime başladığını, yaklaşık 12 yıl kız okulu olarak eğitime devam ettikten sonra, 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitim vermeye başladığını, Diyarbakır’ın ünlü fikir adamı Ziya Gökalp adıyla Ziya Gökalp İlkokulu olarak eğitim hayatına devam ettiğini söyledi. Okulun, ilk kurulduğu günden beri istisnai olarak, sürekli eğitim yapısı olarak devam ettiğini vurgulayan Bozkuş, okulun farklı bir kuruma devredilmediğini, sadece eğitim yapısı olarak kullanıldığını kaydetti."

Bozkuş, yapının kentte eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Sur ilçemizin kendine has mimarisiyle yapılmıştır. Siyaset, bilim, şair ve yazar birçok ünlü yetiştiren bu okul, öğrencilerimize de bir yol haritası belirlemektedir. Amacımız, eski mezunları bir araya getirmek ve gelecek için iyi bir örnek oluşturmak. Okulumuz, Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesindeki dişi bazalt taşından yapılmıştır. 113 yıldır aslına uygun restore edilmiştir" dedi.

Kapının orijinalliğine dair Bozkuş, "Kapının ise ilk günkü 115 yıllık aslını ve özünü devam ettiren bir kapı olduğuna dikkat çeken Bozkuş, 'Farklı zamanlarda restorasyona tabi tutulmuştur. Ancak orijinal hali devam etmiştir.'" şeklinde konuştu. Ayrıca öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çeşitli faaliyetlerle desteklendiğini ve hedeflerinin yeni fikir insanları yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Öğrenciler Ne Diyor?

Üçüncü sınıf öğrencisi İnci Aslan Alp okuluyla ilgili, "Hem de tarihi okul. Diğer ağabeylerim ve ablalarım burada okuduğu için okulumdan çok memnunum" dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Batıhan ise, "Okulumuz güzel bir okul. Annemle buraya kayıt yapmaya geldiğimizde anlamıştım güzel bir okul olduğunu. Bu okuldan mezun olmak istiyorum. Güzel bir mesleğim olsun bana yeter" şeklinde konuştu.

