DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi

DPÜ Bilgi Evi Topluluğu, Ankara'da I. ve II. TBMM binaları, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini kapsayan kapsamlı bir gezi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:29
DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi

DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya tarih, kültür ve bilim dolu gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi Evi Topluluğu, akademik vizyonlarını milli şuurla birleştirme hedefiyle Ankara'ya teknik ve kültürel bir gezi düzenledi. Öğrenciler için tasarlanan program, Cumhuriyet tarihinden modern bilgi merkezlerine uzanan zengin bir içerik sundu.

Gezinin ilk durağı: Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir

Programın ilk durağında, Ulus'ta yer alan I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları (Cumhuriyet Müzesi) ziyaret edildi. Öğrenciler, devletin kuruluş dönemine dair tarihi atmosferi yerinde inceleme fırsatı buldu. Ardından topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarını sundu.

Akademik bölüm: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Gezinin akademik ayağında Türkiye'nin en büyük bilgi merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gezildi. Kütüphanenin geniş koleksiyonları ve çalışma alanları incelendi; öğrenciler bilimsel araştırma ve okuma kültürünün önemine dikkat çekti.

Manevi kapanış: Taceddin Dergâhı ziyareti

Günün son durağında gençler, yakın siyasi tarihin önemli isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergâhı'ndaki kabrini ziyaret ederek dualar etti. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan anlamlı yolculuk, 'tarihe saygı ve geleceğe umut' vurgusuyla tamamlandı.

DPÜ BİLGİ EVİ TOPLULUĞU’NDAN ANKARA’DA TARİH, KÜLTÜR VE BİLİM DOLU GEZİ

DPÜ BİLGİ EVİ TOPLULUĞU’NDAN ANKARA’DA TARİH, KÜLTÜR VE BİLİM DOLU GEZİ

DPÜ BİLGİ EVİ TOPLULUĞU’NDAN ANKARA’DA TARİH, KÜLTÜR VE BİLİM DOLU GEZİ

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nden Gazze'ye Destek: Hayır Çarşısı
2
Bayburtlu Müdür 40 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okula Döndü — Günlük Tutuyor
3
DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi
4
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Değişimi: Selehattin Kal Atandı
5
BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı
6
BARÜ Yetkili Sınav Merkezi: TOEFL IBT, Cambridge, Oxford ve Burlington
7
ÜYEP 2025 başvuruları başladı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde