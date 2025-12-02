DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi

DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya tarih, kültür ve bilim dolu gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi Evi Topluluğu, akademik vizyonlarını milli şuurla birleştirme hedefiyle Ankara'ya teknik ve kültürel bir gezi düzenledi. Öğrenciler için tasarlanan program, Cumhuriyet tarihinden modern bilgi merkezlerine uzanan zengin bir içerik sundu.

Gezinin ilk durağı: Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir

Programın ilk durağında, Ulus'ta yer alan I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları (Cumhuriyet Müzesi) ziyaret edildi. Öğrenciler, devletin kuruluş dönemine dair tarihi atmosferi yerinde inceleme fırsatı buldu. Ardından topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarını sundu.

Akademik bölüm: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Gezinin akademik ayağında Türkiye'nin en büyük bilgi merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gezildi. Kütüphanenin geniş koleksiyonları ve çalışma alanları incelendi; öğrenciler bilimsel araştırma ve okuma kültürünün önemine dikkat çekti.

Manevi kapanış: Taceddin Dergâhı ziyareti

Günün son durağında gençler, yakın siyasi tarihin önemli isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergâhı'ndaki kabrini ziyaret ederek dualar etti. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan anlamlı yolculuk, 'tarihe saygı ve geleceğe umut' vurgusuyla tamamlandı.

