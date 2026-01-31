DPÜ'nün Endonezya Temasları YÖK'ün Uluslararasılaşma Politikasına Örnek Oldu

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:07
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) Endonezya programı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) son yıllarda yürüttüğü uluslararasılaşma politikasının sahadaki somut örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Protokoller ve akademik iş birliği

DPÜ heyeti, program kapsamında ülkedeki altı üniversite ile akademik iş birliği ve kardeş üniversite protokolleri imzaladı. Yapılan görüşmelerde, üniversiteler arası akademik değişim programları, ortak bilimsel projeler ve kurumsal iş birlikleri masaya yatırıldı.

Rektör Kızıltoprak'ın değerlendirmesi

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, temasların YÖK'ün belirlediği uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Kızıltoprak, ziyaretle ilgili şunları söyledi: "YÖK’ün uluslararasılaşma politikası, üniversitelerin küresel ölçekte daha görünür ve etkin olmasını hedefliyor. Biz de bu vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Endonezya, genç nüfusu ve eğitime yaklaşımıyla stratejik bir ülke."

Eğitim ve öğrenci hareketliliği

YÖK'ün öncelikleri arasında yer alan nitelikli uluslararası öğrenci politikası kapsamında DPÜ heyeti, Endonezya'daki önde gelen liselerin yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde başarılı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarının teşvik edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

DPÜ'de yaklaşık 7 bin uluslararası öğrenci bulunduğu, bunların arasında 400'ün üzerinde Endonezyalı öğrenci olduğu ve öğrencilerin Türkçe eğitimlerini üniversite bünyesindeki TÖMER'de tamamladıkları bildirildi.

Kültürel diplomasi ve ortak çalışmalar

Ziyaret programı kapsamında kültürel diplomasi faaliyetlerine de yer verildi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından Endonezya'da "Türk Çini Sanatı" konulu bir konferans verildi. Konferansta Türk çini ve seramik sanatının tarihi ve estetik boyutları ele alındı.

Etkinliğe Endonezyalı milletvekilleri, akademisyenler ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri katıldı. Program sonunda, sanat ve kültürel miras alanlarında ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Uzun vadeli strateji

DPÜ yönetimi, Endonezya temaslarının tek seferlik bir ziyaret olmadığını, planlı ve uzun vadeli bir uluslararasılaşma stratejisinin parçası olduğunu bildirdi. Yapılan çalışmaların, YÖK'ün uluslararasılaşma politikasının üniversite düzeyinde hayata geçirildiğine dair örnekler arasında yer aldığı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

DPÜ'nün Endonezya Temasları YÖK'ün Uluslararasılaşma Politikasına Örnek Oldu
