Durağan’da Hastane Personeline Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi

Durağan’da Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi’nde Emzirme Eğitimi

Sinop’un Durağan ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi personeline yönelik "Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Programda, anne ve bebek sağlığının korunması hedeflenerek, emzirmenin önemi ve koruyucu yaklaşımlar vurgulandı. Eğitimde; anne sütünün bebek gelişimindeki önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile anne sütünü artırmaya yönelik yöntemler ele alındı.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik bilgiye hem de uygulamalı becerilere erişti. Eğitim sırasında güncel yaklaşımlar paylaşılarak sağlık personelinin anne ve bebek bakımındaki rolü güçlendirildi.

Değerlendirme ve Sertifikalar

Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada ve toplum sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirtti. Programın sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları takdim edildi.

