Düzce'de 'Ağaç Yaşken Eğilir' Eğitimi: Anaokulunda Yeşil Vatan Bilinci

Düzce Cevat Şahin Anaokulu'nda 4-6 yaş grubu öğrencilere, 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında orman bilinci ve yangın önleme eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:49
Cevat Şahin Anaokulu'nda 4-6 yaş grubu öğrencilerle orman eğitimi

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye hedefine katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Düzce'de önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Cevat Şahin Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi ile bir araya gelerek ormanların korunması ve yangınların önlenmesi hakkında bilgi aldı. Eğitimde çocuklara, ormanlara sahip çıkmanın önemi ve yangınları önlemek için alınabilecek basit önlemler anlatıldı.

Okul bahçesinde yapılan bilgilendirme programı sırasında uygulamalı ve görsel öğelerle desteklenen sunumlar gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda öğrencilere küçük hediyeler dağıtılarak ziyaret sonlandırıldı.

Erken yaşta bilinçlendirme vurgusunun yapıldığı program, orman varlığının sürdürülebilirliği için çocukların aktif rol almasının önemine dikkat çekti.

