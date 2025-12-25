DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Düzce Esentepe İlkokulu'nda Kızılay Genç Gönüllüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 28 öğrenciye hijyen, Minik 112 ve tarama eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:13
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Düzce'de "Dersimiz Sağlık" projesi Esentepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi

Kızılay Genç Gönüllüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle uygulandı

Düzce’de Esentepe İlkokulu’nda, Kızılay Genç Gönüllüleri tarafından yürütülen "Dersimiz Sağlık" proje etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katılarak programa destek verdi.

Program kapsamında okulda eğitim gören 28 öğrenciye sağlık ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere "Minik 112" eğitimi verildi ve ambulans tanıtımı gerçekleştirildi; böylece çocuklar acil durumlarda doğru davranışlar hakkında bilgi edinirken ambulansı yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca öğrencilere göz ve diş taramaları yapılarak erken teşhisin önemi vurgulandı. Eğitici ve bilgilendirici içeriklerle gerçekleştirilen programın amacı, öğrencilerin sağlık bilincini artırmak olarak açıklandı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, çocuklarda erken yaşta sağlık farkındalığı oluşturmanın önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

DÜZCE’DE ESENTEPE İLKOKULU’NDA, KIZILAY GENÇ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “DERSİMİZ SAĞLIK”...

DÜZCE’DE ESENTEPE İLKOKULU’NDA, KIZILAY GENÇ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “DERSİMİZ SAĞLIK” PROJE ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİĞE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE KATILIM SAĞLADI.

DÜZCE’DE ESENTEPE İLKOKULU’NDA, KIZILAY GENÇ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “DERSİMİZ SAĞLIK”...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
2
Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı
3
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
4
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız
5
MEB Yetkilileri Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
6
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: 13 Ülkenin Kültürleri Sergilendi
7
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması