Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Düzce'de "Dersimiz Sağlık" projesi Esentepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi

Kızılay Genç Gönüllüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle uygulandı

Düzce’de Esentepe İlkokulu’nda, Kızılay Genç Gönüllüleri tarafından yürütülen "Dersimiz Sağlık" proje etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katılarak programa destek verdi.

Program kapsamında okulda eğitim gören 28 öğrenciye sağlık ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere "Minik 112" eğitimi verildi ve ambulans tanıtımı gerçekleştirildi; böylece çocuklar acil durumlarda doğru davranışlar hakkında bilgi edinirken ambulansı yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca öğrencilere göz ve diş taramaları yapılarak erken teşhisin önemi vurgulandı. Eğitici ve bilgilendirici içeriklerle gerçekleştirilen programın amacı, öğrencilerin sağlık bilincini artırmak olarak açıklandı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, çocuklarda erken yaşta sağlık farkındalığı oluşturmanın önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

