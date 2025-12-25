DOLAR
MEB Yetkilileri Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

MEB yetkilileri Eskişehir’de halk eğitimi merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü’nde Hayat Boyu Öğrenme uygulamalarını yerinde inceleyip, iyi örnekler ve gelişim alanlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:18
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyeti, Eskişehir’de yürütülen Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını saha ziyaretleriyle inceledi. Ziyaretler kapsamında uygulamalar yerinde gözlemlenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret Edilen Kurumlar

Heyette yer alan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ile Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur, bir dizi program için Eskişehir’e geldi. Ziyaretler sırasında Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi, Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ziyaret edildi.

İnceleme ve Değerlendirme Süreci

Ziyaretlerde kurum yöneticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri, kurs programları ve üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgi alındı. Saha uygulamaları doğrudan gözlemlenerek uygulamadaki iyi örnekler ile gelişime açık alanlar masaya yatırıldı.

Ziyaretler, Hayat Boyu Öğrenme kurumlarının yereldeki etkisini ve mevcut uygulamaların geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemeye yönelik değerlendirmelerle sonlandırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

