Düzce'de Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı: KÜYAP ve İş Birliği Öne Çıktı

Düzce'de Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu başkanlığında kütüphaneler eş güdüm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kütüphaneler arası iletişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapıldı.

Toplantı Detayları

Toplantıya Düzce İl Halk Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Şube Kütüphanesi ile ilçe halk kütüphanelerinin yönetici ve personelleri katıldı. Görüşmeler Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve kütüphanelere ait brifing dosyaları detaylı şekilde incelendi.

Katılımcılar, kütüphanelerin fiziki şartları, ihtiyaçları ve hizmet kalitesinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Kütüphane Yarıyıl Programı (KÜYAP) kapsamında düzenlenen etkinlikler ele alındı ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kütüphanelerin daha etkin kullanılması için planlamalar üzerinde duruldu. Karşılıklı değerlendirme ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

