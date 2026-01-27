Düzce'de Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı: KÜYAP ve İş Birliği Öne Çıktı

Esra Alemdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda KÜYAP etkinlikleri, kütüphanelerin fiziki ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:52
Düzce'de Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı: KÜYAP ve İş Birliği Öne Çıktı

Düzce'de Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı

DÜZCE (İHA)Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu başkanlığında kütüphaneler eş güdüm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kütüphaneler arası iletişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapıldı.

Toplantı Detayları

Toplantıya Düzce İl Halk Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Şube Kütüphanesi ile ilçe halk kütüphanelerinin yönetici ve personelleri katıldı. Görüşmeler Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve kütüphanelere ait brifing dosyaları detaylı şekilde incelendi.

Katılımcılar, kütüphanelerin fiziki şartları, ihtiyaçları ve hizmet kalitesinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Kütüphane Yarıyıl Programı (KÜYAP) kapsamında düzenlenen etkinlikler ele alındı ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kütüphanelerin daha etkin kullanılması için planlamalar üzerinde duruldu. Karşılıklı değerlendirme ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

DÜZCE’DE KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’DE KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’DE KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’ta Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (29 Aralık 2025)
2
2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı
3
Manisa'da Örnek Çalışma: Uğurelli'den Yiğitbaş Gençlik Merkezi'ne Övgü
4
Kütahya Belediyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Semineri
5
Nilüfer Belediyesi'nde 'Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi' — AKUT ve TBB İşbirliği
6
Yunusemre'de Çocuk Tiyatrosu 'Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı’nda' Sağlıklı Beslenmeyi Anlattı
7
Hasankeyf’te Gençlik Rüzgarı: 200 Gençle 2026 Kamp Sezonu Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları