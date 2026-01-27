Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Geleneksel Halı Kesim Töreni — Mehmet Keleş Ziyareti

Muğla İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek geleneksel halının kesim törenine katıldı ve atölye çalışmalarını inceledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:18
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde geleneksel sanat buluşması

Ziyaret ve atölye incelemesi

Muğla İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek enstitüde yürütülen sanatsal ve eğitsel projeleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, el emeği ve göz nuru ile tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi alındı.

Halı dokuma atölyesinde özel an

Ziyaretin en anlamlı anı, halı dokuma atölyesinde yaşandı. Enstitü Müdürü Ahmet Karbukan ile birlikte atölyeleri gezen Keleş, usta elinden çıkan geleneksel motifli halının son ilmeğinin ardından halının kesimini gerçekleştirdi.

Halının tezgahtan indirilmesi sırasında, geleneksel sanatların yaşatılmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Ziyaret, enstitünün kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarını gözler önüne serdi.

