Kahramanmaraş Mobil Çocuk Kütüphanesi 2025'te Kırsala Kitap Taşıdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Çocuk Kütüphanesi, 2025'te on binlerce kırsal çocukla buluştu, yüzlerce mahalle okulunda kitap, masal ve atölye düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil Çocuk Kütüphanesi, 2025 yılında kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara kitapla buluşma ve okuma alışkanlığı kazandırma misyonunu sürdürdü.

Proje kapsamında on binlerce çocuk, mobil kütüphanenin duraklarında kitaba dair deneyimler yaşadı. Ekip, yüzlerce kırsal mahalle okulunu ziyaret ederek öğrencilere özel programlar düzenledi ve bilgiye erişimi kolaylaştırdı.

Programlar ve Etkinlikler

Her durakta çocuklara hazırlanan etkinlikler arasında masal saatleri, boyama atölyeleri, kitap okuma saatleri ve kütüphane kurallarının öğretilmesi yer aldı. Proje, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra hayal gücü ve sosyal gelişimlerine de önem verdi.

Ayrıca etkinliklerde animasyon izletisi, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerle öğrencilerin ilgisi canlı tutuldu. Katılımcılara ise kitap ayracı, masal kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

Mobil Çocuk Kütüphanesi, kırsal bölgelerde kültürel erişimi artırarak kitapsever yeni nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

