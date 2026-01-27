ÜNİPERSEN'den Rektörlere Çağrı: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılın

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, rektörlere idari personelin kariyer hakları için 2026 merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma çağrısı yaptı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversitelerde görev yapan idari personelin kariyer haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla rektörlere merkezi sınava katılma çağrısında bulundu.

Çağrının gerekçesi

ÜNİPERSEN, idari personelden gelen yoğun talep ve beklentiler doğrultusunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili görüş ve taleplerini rektörlere iletti. Güzel, üniversitelerin yalnızca akademik başarılarla değil, güçlü idari yapılar ve nitelikli insan kaynağıyla da kurumsal hedeflere ulaşabileceğini vurguladı.

Açıklamada, idari personelin tayin, kariyer ve mali haklar bakımından diğer kamu kurumlarına kıyasla daha sınırlı imkânlara sahip olduğuna, bunun çalışma motivasyonu ve kurumsal aidiyet üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi. Sendika, imkânlar dâhilinde atılacak olumlu adımların çalışan verimliliği ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Sınavların düzenliliği ve sıkıntılar

ÜNİPERSEN’e en fazla iletilen şikayetlerin başında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzensiz yapılması, uzun yıllar açılmaması veya keyfi biçimde sınırlandırılması geliyor. Sendika, bu uygulamaların idari personelin kariyer hakkını fiilen ortadan kaldırdığını ifade etti.

YÖK yazısı ve takvim

Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Aralık 2025 tarihinde üniversitelere gönderilen yazı hatırlatıldı; 2026 yılı içerisinde merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasının planlandığı, üniversitelerden dolu ve boş kadroların 2 Mart 2026 tarihine kadar sisteme işlenmesinin talep edildiği kaydedildi.

Güzel'in çağrısı

Güzel, rektörlüklere yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı: "Personelinizin kariyer yolunu kapatmayın. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılım sağlayın. Bu sınavlar bir lütuf değil, açık bir haktır."

ÜNİPERSEN, üniversite yönetimlerinin merkezi sınava katılım sağlamasını talep ederek, bu kararın idari personelin kariyer planlaması, motivasyonu, verimliliği ve kuruma bağlılığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

