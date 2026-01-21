Avrasya Üniversitesi 15. Yılını 15 Bin Mezunla Kutladı

Avrasya Üniversitesi 15. Kuruluş Yıldönümü Töreni

Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesinin kuruluşunun 15. yılı Trabzon'da bir otelde düzenlenen törenle kutlandı. Programa kamu ve sivil toplum temsilcileri ile akademi ve iş dünyasından katılımlar gerçekleşti.

Katılımcılar

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrasya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kuruluş hikâyesi ve Ömer Yıldız'ın mesajı

Program, üniversitenin kuruluş hikâyesini anlatan bir video gösterimiyle başladı. Konuşmasında Ömer Yıldız, üniversitenin kuruluşunda yaşanan zorluklara dikkat çekerek süreci özetledi: "Bugün 15. yılımızı kutlamak için toplandık. Üniversitemiz çok kolay kurulmadı. 2004 yılında YÖK’e müracaat ettik. Yaklaşık 6 yıl mücadele ettik. 6 yılın sonunda 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Avrasya Üniversitesi kurulmuştur. 239 öğrenci ile yüksek öğretime katıldık. Bugün 8 bine yakın kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. Yaklaşık 15 bine yakın da mezun verdik. Bu bizim için gurur verici tablodur. Bunu tek başımıza yapmadık. Özellikle Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

Ücret politikası ve memnuniyet sıralaması

Yıldız, üniversitenin ücret politikası ve öğrenci memnuniyeti üzerine de değerlendirmelerde bulundu: "Bizim öğrencilerimizden aldığımız ücret ortalama 150 bin TL’dir" dedi. Yıldız, YÖK'ün memnuniyet anketinde Avrasya Üniversitesi'nin 209 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 81. sırada yer aldığını, Karadeniz Bölgesi'nde ise birinci olduğunu vurguladı. Ayrıca ek yerleştirmede binin üzerinde tercih alan üniversiteler arasında yüzde 85 ile Avrasya Üniversitesi'nin birinci sırada yer aldığını belirtti.

Yerleşkeler ve yeni fakülte hedefleri

Yıldız, üniversitenin fiziksel altyapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bizim asıl olan bundan sonraki hedeflerimizdir. 5 tane yerleşkemiz var bunların 3 tanesi boş durumdadır. Bir yerleşkemiz Kaşüstü’nde 25 bin metrekare arsa üzerinde 20 bin metre kare kapalı alanı içerisinde yarı olimpik havuz, 2 bin 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, toplantı salonları, kütüphane, derslikler o binamız boş vaziyette bekliyor. Yaklaşık 6-7 sene oldu. Sağlık Fakültemizin olduğu yerleşkemiz var. Oradaki 8 bin metrekare kapalı alanımız boş durumda bekliyor. Bu binaların içerleri donatılmış. Sadece bina olarak değil. Bilgisayar sınıfları, laboratuvarlar, hepsi hazır vaziyette bekliyor. O binayı yapmamızın nedeni diş hekimliğini açmaktı ama açamadık... Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’ni bir türlü kuramadık. Bu binalar 10 yıla yakın oldu boş duruyor. Bunların doldurulması için mutlaka Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültemizin açılmasını Trabzon adına istiyoruz."

Yerel yönetim ve bakanın değerlendirmesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirdeki eğitim ekosistemine vurgu yaparak, "Şehrimizin birçok güzellikleri ve özellikleri var... Trabzon aynı zamanda bir eğitim şehridir. Şuanda 3 tane üniversite ile yükseköğrenimde önde olan şehirlerimizdendir. Üniversitemizin daha iyi, nitelikle, kapasiteli ve daha iyi bölümlerde donatılması noktasında da inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteğimizi sürdüreceğiz. 15. yılında 15 bin mezun veren Avrasya Üniversitemizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise üniversitenin 15 yılda kaydettiği gelişmeyi överek, "Avrasya Üniversitesi’nin 15 yıl gibi bir sürede 61 bölüm, yaklaşık 7-8 bin mevcut öğrencisi, 15 binden fazla mezunu ve 220 akademik personeliyle Trabzon’da köklü bir eğitim yuvası haline geldiğini belirterek" başlayan konuşmasında üniversitenin gençlere bilim, akıl ve teknolojiyi kazandırma misyonuna vurgu yaptı ve 15 yılda kat edilen mesafenin iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Ödüller

Konuşmaların ardından düzenlenen törende "15. Yıl Özel Ödülleri" kapsamında onur, girişimcilik, akademik başarı, spor, vefa ve kültür-sanat ödülleri sahiplerine takdim edildi.

