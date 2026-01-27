Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 2. Dönem Kayıtları Başladı

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 1 Şubat 2026'da başlayacak 2. dönem için 7-14 ve 5-6 yaş gruplarında toplam 33 branşta kayıt almaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:37
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, öğretim yılının 2025-2026 2. dönem kayıtlarını başlattı. Yeni dönemde çocuklara yönelik birbirinden farklı ve eğitici kurslar sunulacak; programlar 1 Şubat 2026 tarihinde başlayacak eğitim dönemi için hazırlandı.

Kayıt Tarihi ve Yer

Çocuk Üniversitesi, başvuruları alarak hazırlıklarını tamamladı. Eğitimler Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olup, yeni dönem eğitimleri 1 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Kabul edilen yaş grupları 7-14 ve bazı kategorilerde 5-6 yaş aralığını kapsıyor.

Branş Dağılımı ve İçerik

Yeni dönemde 7-14 yaş için 21, 5-6 yaş için 12 olmak üzere toplam 33 branşta etkinlik atölyesi oluşturuldu. 7-14 yaş aralığına yönelik dersler arasında kanun, gitar, robotik kodlama, zeka oyunları, İngilizce, dini değerler eğitimi, doğa bilimleri, oyun tasarımı, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar atölyesi, klarnet, ritim, piyano, keman, heykel atölyesi, karikatür atölyesi, kukla ve maske yapımı, teknoloji ve tasarım atölyesi, fiziksel gelişim, modern dans ve çocuk yogası bulunuyor.

5-6 yaş grubu için ise programda zeka oyunları, İngilizce, dini değerler eğitimi, minik şefler mutfağı, oyun tasarımı, doğa bilimleri, sanat ve beceri atölyesi, bale jimnastik, çocuk yogası ve ritim gibi atölye seçenekleri yer alıyor.

Başvuruların başladığı Çocuk Üniversitesi, yeni dönemde çocukların ilgi alanlarına göre gelişimini desteklemeyi, görsel ve hafıza becerilerini güçlendirmeyi ve sağlam bir eğitim altyapısı sunmayı hedefliyor.

