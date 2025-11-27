Düzce'de Sağlık Personeline 'Beyaz Kod' ve İş Sağlığı-Güvenliği Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından personele yönelik eğitimler sürüyor. Çilimli İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda düzenlenen program, ilçe devlet hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimi Yürüten ve Amaç

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Tuğçe Ocak tarafından iki oturum halinde verilen eğitimde, personelin acil durumlarda daha etkili ve güvenli müdahale edebilmesi hedeflendi.

Birinci Oturum: Beyaz Kod ve Güvenlik Prosedürleri

İlk oturumda İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeline şiddet olaylarına karşı alınacak önlemler, hızlı ve doğru iletişim yöntemleri ile güvenlik prosedürleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, Beyaz Kod durumunda 1111'i tuşlayarak hızlı çağrı yapma prosedürü vurgulandı.

İkinci Oturum: İş Sağlığı ve Güvenliği

Programın ikinci oturumunda katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda doğru davranış biçimleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve sağlık kurumlarında karşılaşılabilecek mesleki riskler konularında eğitim verildi. Oturum sırasında personellerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Eğitim, sağlık personelinin hem güvenlik hem de mesleki farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

