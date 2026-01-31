Düzce'li Emine Sarı TÜBİTAK STAR Öğretmen Bursu'nu Kazandı

Bahçeşehir BİLSEM öğretmeni Emine Sarı, TÜBİTAK STAR Öğretmen bursunu kazandı; Düzce Üniversitesi'nde Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol ile araştırma yapacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:25
DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Emine Sarı, Türkiye genelinde burs kazanan 13 öğretmen arasına girerek STAR Öğretmen bursuna hak kazandı.

Program sonuçları ve kapsamı

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından yürütülen Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2025 Yılı ikinci dönem başvuru sonuçları açıklandı. Program kapsamında Türkiye genelinde 13 öğretmen destek almaya hak kazandı; açıklanan sonuçlar arasında Bahçeşehir BİLSEM öğretmeni Emine Sarı da yer aldı.

Sarı, program çerçevesinde Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde, yürütücülüğünü Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol'un yapacağı akademik ve araştırma çalışmalarına katılarak bilimsel üretime katkı sunacak.

Programın amacı ve gereklilikleri

STAR Öğretmen Programı; öğretmenlerin üniversitelerde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmalarını, bilimsel bakış açılarını güçlendirmelerini ve akademi-okul iş birliğini artırmayı amaçlıyor. Programa başvurabilmek için öğretmenlerin TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204 A-B proje yarışlarında ve olimpiyatlarda Türkiye geneli derece yapmış öğrenciler yetiştirmiş olmaları gerekiyor.

Bu başarıyla Bahçeşehir BİLSEM, ulusal düzeyde yürütülen bilimsel destek programlarında bir kez daha adından söz ettirirken, öğretmenlerin bilimsel araştırmalardaki etkin rolünü de gözler önüne serdi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

