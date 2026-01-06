EBYÜ Birincisi Siham Ali Hussein: Erzincan'dan Mogadişu'ya Ziraat Katılım'da Göreve Başladı

EBYÜ 2024 birincisi Siham Ali Hussein, mezuniyet sonrası Mogadişu'da Ziraat Katılım Bankası'nda göreve başladı; İstanbul eğitimi için Erzincan’ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:02
Erzincan'da başlayan eğitim yolculuğu uluslararası mesleki başarıya dönüştü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümünden 2024 yılında birincilikle mezun olan Somalili öğrenci Siham Ali Hussein, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Hussein, lisans eğitimini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, bölüm öğretim üyelerinin kariyer planlaması ve yönlendirmeleri doğrultusunda Somali'nin başkenti Mogadişu'da Ziraat Katılım Bankası'nda göreve başladı.

Çalıştığı kurum tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında İstanbul'a gelen Hussein, bu vesileyle Erzincan'a gelerek üniversitesini ve akademisyenlerini ziyaret etti.

Ziyarette, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Volkan Baysal da hazır bulundu. Mezun öğrenci Siham Ali Hussein, üniversitede aldığı eğitimin mesleki hayatına önemli katkılar sağladığını belirterek, EBYÜ'nün kariyer yolculuğunda kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin uluslararası öğrencilere verdiği nitelikli eğitimin mezunlar aracılığıyla farklı ülkelerde karşılık bulmasının gurur verici olduğunu söyledi. Levent, mezunların kendi ülkelerinde ve uluslararası kurumlarda görev almasının, Türkiye'nin yükseköğretimdeki gücünü ve üniversitenin uluslararası akademik etkileşime katkısını ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu ziyaret, EBYÜ'nün uluslararası öğrenci başarısına verdiği önemi ve mezunların küresel iş dünyasındaki etkisini bir kez daha gösterdi.

